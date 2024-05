São Paulo retorna ao Barradão após seis anos e enfrenta o Vitória com força máxima

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 16 horas, para encarar o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida do tricolor paulista no estádio do rubro-negro baiano em seis anos, e os paulistas esperam ampliar a sequência invicta de quatro partidas, sendo três sob o comando do novo técnico Luis Zubeldía.

Depois de assistir in loco a vitória do São Paulo, por 3 a 0, sobre o Atlético-GO, com o interino Milton Cruz à beira do gramado, Zubeldía comandou a equipe tricolor na vitória sobre o Barcelona, por 2 a 0, no Equador, pela Libertadores; no empate sem gols com o Palmeiras; e na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No Pará, Zubeldía optou por escalar um time quase todo reserva. A exceção foi o zagueiro Diego Costa. Arboleda, Igor Vinicius, Alisson, Luciano e Calleri sequer viajaram com o grupo, mas vão estar à disposição. A tendência é que o treinador argentino entre com força máxima para o duelo contra o Vitória. Machucado, o lateral-esquerdo Wellington foi desfalque na Copa do Brasil e não deve ir a campo.

Atual campeão baiano, o Vitória não vence desde o dia 31 de março, quando bateu o rival Bahia, por 3 a 2, no Barradão, pelo jogo de ida da final do Estadual. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates (ambos com o rival tricolor, sendo um pelo Brasileirão). Na quinta-feira, a equipe rubro-negra foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo, pela Copa do Brasil. O zagueiro Camutanga, um dos homens de confiança do técnico Léo Condé, machucou o joelho e deve ser desfalque.

A última vez do São Paulo no Barradão foi em outubro de 2018, quando o tricolor paulista bateu o Vitória por 1 a 0, com gol de Bruno Alves, em partida válida pelo Brasileirão. O zagueiro equatoriano Arboleda é o único remanescente são-paulino daquela partida, a última entre os clubes até o duelo deste domingo. O triunfo mais recente dos baianos sobre os paulistas foi em 2016, pela mesma competição nacional e também no Barradão, com Marinho marcando duas vezes para garantir o 2 a 0 aos donos da casa.

O retrospecto do confronto aponta amplo favoritismo ao clube do Morumbi. São Paulo e Vitória se enfrentaram 45 vezes ao longo da história, com 30 vitórias para o time tricolor, seis empates e nove triunfos dos baianos. Os são-paulinos marcaram 91 gols, enquanto os rubro-negros balançaram as redes 47 vezes.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willean Lepo, Willian Oliveira, Dudu, Jean Mota e PK; Matheuzinho e Alerrandro. Técnico: Leo Condé

SÃO PAULO - Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla e Patryck; Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luiz Zubeldia.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).