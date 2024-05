Seleção brasileira feminina perde para a Austrália no basquete 3x3 e dá adeus ao sonho olímpico

Acabou o sonho da seleção brasileira de basquete 3x3 feminino de estar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe nacional fez um jogo disputado com a Austrália, mas acabou sendo derrotada por 18 a 16, na semifinal do Torneio Pré-Olímpico, que está sendo realizado em Utsunomiya, no Japão. Com isso, não tem mais chances de estar na capital francesa.

O Torneio Pré-Olímpico dava ao campeão uma vaga para Paris-2024, conquistada pela Austrália, que também derrotou o Canadá por 19 a 16 na decisão.

No masculino, a seleção brasileira já havia sido eliminada na primeira fase e apenas acompanhou a Holanda derrotar a Lituânia na final por 19 a 15 para carimbar a vaga na Olimpíada.

Neste domingo, a equipe brasileira feminina começou melhor a partida e chegou a estar à frente do placar. O jogo estava empatado por 12 a 12 a quatro minutos do encerramento. A Austrália, no entanto, cresceu no fim e venceu por 18 a 16, com a vantagem mínima de uma posse de bola.

Sem a vaga para Paris-2024, a seleção brasileira focará na disputa da AmeriCup, que acontecerá no segundo semestre deste ano, em Porto Rico, e dará vaga para o Mundial 2025 da modalidade.