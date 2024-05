Anthony Edwards vence disputa com Jokic e Timberwolves largam na frente sobre os Nuggets na NBA

Anthony Edwards protagonizou uma batalha com Nikola Jokic em um dos confrontos mais aguardados dos playoffs da NBA e liderou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Denver Nuggets por 106 a 99, na noite deste domingo, na Ball Arena. Ele marcou 43 pontos e deixou os torcedores em silêncio no ginásio de Denver.

"Enfrentar o melhor jogador do mundo é sempre divertido. Enfrentar o melhor time do mundo é sempre divertido. Viemos para competir hoje e não fiz nada sozinho, somos um time. Eles me dão a confiança necessária e eu passo confiança a eles. É assim que funciona. Mas temos ainda uma longa caminhada pela frente", disse Edwards, que ainda contribuiu com sete rebotes e três assistências.

Do lado dos Nuggets, Nikola Jokic foi o cestinha ao marcar 32 pontos, oito rebotes e nove assistências. O sérvio tirou o "chapéu" para o seu adversário. "Claro, ele é um jogador especial. Tenho um respeito enorme por ele. Ele pode fazer tudo em quadra. Você precisa aproveitar e respeitar seu oponente pelo quão bom e talentoso ele é. Foi um jogo muito difícil, eles são bem fortes fisicamente e defendem muito bem. Vamos tentar melhorar para o próximo jogo", afirmou.

Os dois primeiros quartos de partida foram bem disputados e decididos nos detalhes. Anthony Edwards liderava os Timberwolves e já havia anotado 25 pontos. Do outro lado, Michael Porter Júnior e Nikola Jokic desequilibraram e levaram os Nuggets para o intervalo em vantagem: 44 a 40.

No segundo tempo, os Timberwolves mostraram mais uma vez uma solidez defensiva impecável, principalmente ao bloquear os arremessos da linha de três do rival, uma das principais características dos Nuggets. Enquanto isso, Edwards fazia o que queria e deu a vitória para o time de Minnesota por 106 a 99.

Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 23h, pelo horário de Brasília, pela segunda partida da semifinal da Conferência Oeste dos playoffs da NBA.

Confira o resultado da noite deste sábado:

Denver Nuggets 99 a 106 Minnesota Timberwolves

