Palmer marca, Chelsea atropela West Ham e assume a 7ª colocação do Campeonato Inglês

O Chelsea não tomou conhecimento do West Ham e venceu com uma sonora goleada por 5 a 0, neste domingo, no estádio Stamford Bridge, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. De olho na vaga na Liga Conferência, o time do vice artilheiro do torneio, Cole Palmer - 21 gols -, subiu para a 7ª colocação.

Com 54 pontos, o Chelsea seca o Newcastle (56 pontos) nas rodadas finais da competição para assumir a sexta colocação. O West Ham, por sua vez, é o nono, com 49, e só cumprirá tabela nos dois últimos compromissos da equipe no torneio.

O Chelsea não deixou o West Ham respirar e abriu o placar aos 14 minutos. O artilheiro Cole Palmer aproveitou a sobra dentro da área e só completou para o gol. No lance seguinte, Bowen quase igualou o marcador ao jogar a bola na trave.

Mais eficaz, o Chelsea continuou pressionando e fez o segundo aos 29. Madueke recebeu dentro da área, mas a defesa afastou e a jogou nos pés de Gallagher, que chegou batendo para fazer 2 a 0. Aos 35, o próprio Madueke deixou o seu. Após cobrança de escanteio, ele recebeu de Thiago Silva e só escorou para ampliar.

Antes do intervalo, o Chelsea ficou muito próximo de fazer o quarto gol, mas acertou a trave. Bowen também voltou a acertar o "poste", mas a bola do West Ham insistiu em não entrar no Stamford Bridge.

No segundo tempo, o Chelsea precisou de apenas dois minutos para fazer o quarto. Madueke saiu cara a cara com o goleiro e tocou para Jackson ampliar o placar. O West Ham chegou com Emerson, após linda jogada de Paquetá. Na cara do gol, isolou a bola na arquibancada.

O West Ham continuou buscando o gol de honra, mas perdeu inúmeras oportunidades, e, adivinhem? Bowen acertou mais uma bola na trave. Melhor para o Chelsea, que fez o quinto aos 36. Madueke disparou em velocidade e tocou para Jackson, que só empurrou.

Ainda neste domingo, com gol do brasileiro João Pedro, ex-Fluminense, o Brighton derrotou o Aston Villa por 1 a 0, no Falmer Stadium, e subiu para o 11º lugar, com 47 pontos. Seu rival é o quarto, com 67.