Bayer Leverkusen massacra no Alemão e iguala o recorde de maior invencibilidade da Europa

O Bayer Leverkusen continua imbatível e fez mais uma vítima no Campeonato Alemão. Neste domingo, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, na Arena Frankfurt, pela 32ª rodada. O campeão nacional entrou em campo com um time misto e não teve Xabi Alonso no banco de reservas por estar suspenso.

Com a vitória, o Leverkusen alcançou o seu 48º jogo de invencibilidade e igualou o feito do Benfica, que conseguiu o mesmo entre os anos de 1963 e 1965. Está a um jogo de bater o recorde.

No Campeonato Alemão, o Leverkusen chegou aos 84 pontos, contra 69 do Bayern de Munique, segundo colocado. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, continua em sexto, com 45.

Não é fácil encarar o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso. O campeão alemão começou o jogo pressionando o Frankfurt e abriu o placar aos 11 minutos. Arthur, ex-América-MG, que voltou após um longo período fora por lesão, avançou pela esquerda e cruzou. A defesa afastou, mas a bola bateu em Schick e sobrou limpa para Xhaka, que acertou um bonito chute de perna esquerda para fazer um golaço.

Em vantagem, o Leverkusen não tirou o pé do acelerador e continuou no ataque. No entanto, deu espaço para o adversário, que conseguiu empatar aos 31. Chaibi deu belo cruzamento para Ekitiké. O atacante apareceu sozinho dentro da área e cabeceou no contrapé do goleiro Hradecky para fazer 1 a 1.

Mas o Leverkusen não mostrou estar satisfeito com o resultado, subiu as linhas defensivas e foi para o intervalo em vantagem. Aos 43, Hlozek cruzou para a área e Schick chegou cabeceando com estilo para mandar no fundo das redes. A bola chegou a tocar no goleiro Trapp, que não conseguiu impedir o gol.

No segundo tempo, o Leverkusen continuou atacante e teve um pênalti marcado a seu favor após Nkoukou ser puxado por Tella dentro da área. Palacios bateu com categoria e ampliou para 3 a 1. O gol desestabilizou o Frankfurt, que não esboçou reação. Melhor para o time visitante, que fez o quarto, com uma finalização de Frimpong.

O Leverkusen mostrou o motivo que o fez ser campeão e está sem perder no Campeonato Alemão. O time de Xabi Alonso continuou amassando o adversário e fechou a goleada aos 43. Frimpong invadiu a área e acabou derrubado pelo adversário, pênalti. Boniface bateu e confirmou o triunfo por 5 a 1.

Ainda neste domingo, o Bochum derrotou o Union Berlin por 4 a 3, fora de casa, em duelo direto contra o rebaixamento. Com o triunfo, subiu para o 14º lugar, com 33 pontos, deixando seu adversário em 15º, com 30.