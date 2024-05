Goiás vence Brusque, mantém invencibilidade, e assume vice-liderança da Série B

Em jogo único que movimentou a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, o Goiás manteve a invencibilidade ao bater o Brusque, fora de casa, no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí, pelo placar de 2 a 0. Paulo Baya e Marcão Silva, um em cada tempo do duelo, fizeram os gols que levaram o time goiano à vice-liderança.

Com o resultado, o Goiás foi aos sete pontos e fica atrás apenas do Sport, único time com 100% de aproveitamento até aqui. Já o Brusque, que venceu o Mirassol na estreia, por 3 a 1, segue com os mesmos três pontos, ao conhecer a segunda derrota seguida e está na parte intermediária da tabela.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Goiás que começou tomando as rédeas do jogo e levou perigo logo aos dois minutos, quando Thiago Galhardo bateu firme e obrigou o goleiro Matheus Nogueira a fazer grande defesa. Mas, minutos depois, aos seis, não teve jeito e o time visitante abriu o placar.

Paulo Baya foi acionado pela esquerda e ao entrar na área, tentou cruzar, mas acabou chutando e contando com um desvio no próprio goleiro Matheus, para ver a bola morrer no fundo da rede. Do outro lado, o Brusque até tentou responder, mas apesar de ter criado boas jogadas, não conseguiu levar perigo real a defesa do Goiás. Por isso, o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Goiás não demorou para fazer o segundo gol e praticamente decretou a vitória. Aos 11, após um cruzamento na área, Welliton tocou de cabeça para Marcão Silva, que apareceu sozinho para estufar as redes, sem chances para o goleiro adversário que já estava batido no lance.

A partir daí, o Brusque se lançou ao ataque em busca do gol de honra, mas mais aberto, viu o Goiás quase marcar o terceiro gol. Aos 19, Thiago Galhardo cruzou e Luiz Henrique cabeceou, mas mandou por cima do gol. Por isso, o Goiás venceu mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (10), às 21h30, o Goiás recebe o Ituano, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Já no sábado (11), o Brusque visita o Sport, na Arena Pernambuco, no Recife, às 17h.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 2 GOIÁS

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Ianson, Rodolfo Potiguar e Wallace (Matheus Salustiano); Cristovam (Mateus Pivô), Dionísio, Marcos Serrato e Alex Ruan (Marcelo); Guilherme Queiroz (Olávio), Paulinho Moccelin (Dentinho) e Osman. Técnico: Luizinho Lopes.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson; Diego (Douglas Borel), Rafael Gava (Jhonny Lucas), Marcão Silva e Sander; Welliton (Luiz Henrique), Thiago Galhardo (Cristiano) e Paulo Baya (Breno Herculano). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Paulo Baya, aos seis minutos, do primeiro tempo, e Marcão Silva, aos 11, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan, Dionísio, Ianson e Marcos Serrato (Brusque) e Diego, Jhonny Lucas e Welliton (Goiás).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC).