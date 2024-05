Roma empata com a Juventus em casa e continua seis pontos distante da rival na luta por G-4

A briga pelo G-4 do Campeonato Italiano continua acirrada. Mas melhor para a Juventus, que conseguiu segurar a Roma fora de casa, empatou por 1 a 1, e continua tranquila na terceira colocação. Com a campeã Inter de Milão e o Milan disparados, a briga fica para o time de Turim, Bologna e os romanos, que permaneceram seis pontos atrás.

A Roma inovou na entrada de seus jogadores em campo, com seus rostos refletidos em luzes de LED. O espetáculo foi aplaudido pelos torcedores que lotaram as arquibancadas do Estádio Olímpico, em maneira de incentivar o time a buscar a vitória.

A meta era somar os três pontos caseiros para fazer sombra à equipe de Turim na tabela de classificação. A Juventus tinha seis pontos de vantagem, na terceira posição. Já os romanos ocupavam o quinto lugar e poderiam encostar no Bologna.

O jogo foi equilibrado. Kristensen, para a Roma, e Chiesa, pela Juventus, acertaram bolas na trave. E os gols não demoraram a sair. Lukaku fez 1 a 0 logo aos 15 minutos, deixando os locais em vantagem. Bremer escorou cruzamento de Chiesa e empatou aos 31.

Depois de muita emoção na parte inicial, o segundo tempo foi de sofrimento para a Juventus e fez o técnico Maximiliano Alegri deixar o campo furioso. Mesmo com a equipe conseguindo segurar o empate, o quarto seguido no Italiano, algo que não ocorria desde 2012, o treiandor saiu jogando o casaco no chão por causa das tantas falhas de marcação.

Na visão do técnico, a Juventus marcou muito mal na reta final da partida e correu riscos desnecessários de desperdiçar um ponto precioso. A Roma lutou até o fim, criou oportunidades, mas não conseguiu o gol da vitória em casa.