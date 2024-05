Zubeldía revela que 'estudou' gols de Luciano em 2023 para escolher posição do atacante

Os dois gols de Luciano no triunfo do São Paulo sobre o Vitória, por 3 a 1, em Salvador, além do mérito do atacante, vieram após um "estudo" do técnico Luis Zubeldía. O treinador revelou que analisou os gols do atacante em 2023 para escolher onde escalá-lo e deu certo no Barradão.

Luciano abriu o marcador e depois apareceu novamente na área para recolocar o São Paulo em vantagem de 2 a 1. No fim, Ferraresi definiu.

"Se você olha os gols de Luciano em 2023... Ontem (sábado) eu tive a possibilidade de fazer um compacto e ver junto com meu estafe os gols dele em 2023. Porque eu conheço os jogadores, mas às vezes preciso lembrar com imagens", revelou Zubeldía. "E se você olha os gols de Luciano em 2023 e anos anteriores também, pode se dar conta de que o que fez hoje não é uma casualidade. Por isso era muito importante, em um processo de circulação de bola, ocupar os espaços, ter como ameaça sempre o Luciano", explicou o treinador, sobre o que pediu ao jogador.

Muitas vezes substituído e passando em branco, Luciano cresce em 2024 e estava eufórico com a tarde de herói em Salvador. "Fico feliz, agradecer minha família, vou falar de novo o nome da minha mulher, Lorena, e os das minhas filhas, Maya e Kyara, amo vocês e minha família que está em Anápolis, além dos meus companheiros. Sem eles eu não sou nada", celebrou Luciano.

"Deus é tão bom comigo. Ontem, antes de dormir eu pedi para ter uma tarde boa, ajudar meus companheiros, Ele me deu dois gols. Sou o artilheiro do time na temporada, mas não sou nada sem meus companheiros. Agora é seguir trabalhando, a gente não ganhou nada, quarta-feira tem uma decisão forte fora de casa."

O jogo citado é pela Libertadores, na casa do Cobresal. Em segundo no grupo B, o São Paulo precisa ganhar para tentar superar o Talleres, ou não deixar os argentinos dispararem. Zubeldía só pensar´[a no duelo a partir desta segunda-feira.

O treinador revelou que a expulsão de Wagner Leonardo logo no começo foi decisiva em Salvador, por isso não se ilude, apesar dos cinco jogos sem derrotas.

"A expulsão mais cedo ajudou para que nós pudéssemos ter mais controle do jogo. É certo que o estado do campo gerava insegurança nos jogadores, tanto deles como os nossos, por uma questão de cartão amarelo ou de expulsão. Então esse fator sempre estava na cabeça de todos", avaliou. "Mas, além da expulsão, acho que fizemos muito bem os cruzamentos de diferentes setores, que nos permitiram chegar com jogadores no área."