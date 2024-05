Norris desabafa após 1ª vitória na F-1: 'Muitos duvidaram, cometi erros, mas estou realizado'

"Estou realizado, feliz da vida", afirmou Lando Norris ao término do GP de Miami. Não à toa. Nesse domingo, o piloto da McLaren, enfim, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1.

"Muitos duvidaram ao longo do tempo, eu cometi uma série de erros nos últimos cinco anos, na minha curta carreira, mas hoje unimos forças", afirmou o jovem de 24 anos. O inglês já havia subido ao pódio em 15 oportunidades, mas nunca como campeão.

O piloto, que saiu em quinto lugar e perdeu uma posição na largada na Flórida, ainda foi eleito o melhor piloto da corrida. "Realmente estou muito orgulhoso. Todo o fim de semana foi muito bom. Houve uns erros aqui e ali, mas hoje acertamos tudo. Tivemos uma estratégia perfeita. Agradeço à McLaren, a todos, e claro, a minha mãe e meu pai".

Os festejos não pararam por aí. "Estou muito feliz pela equipe inteira, eu finalmente entreguei a eles. Um longo dia, uma prova dura, mas finalmente no topo, estou feliz da vida. Eu me mantive na McLaren porque sabia que podia confiar neles", completou.

A vitória em Miami fez Norris chegar aos 83 pontos no campeonato. Ele é o quinto colocado dois pontos atrás de Carlos Sainz, da Ferrari. O líder é o holandês Max Verstappen, com 136. O australiano Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren é o sexto, com 41. O próximo GP será dia 19, em Ímola, na Itália.