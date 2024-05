Abel vê Palmeiras na briga no Brasileirão: 'Dois pontos do primeiro? Para quem já esteve a 14'

Modificando peças e esquema tático e utilizando cada vez mais jovens... O Palmeiras passa por uma leve reconstrução e, mesmo assim, está novamente na briga pelo título do Brasileirão na visão do técnico Abel Ferreira. Mesmo passando três rodadas sem ganhar, a equipe já está na sexta colocação e bem perto do líder Athletico-PR, o que deixa Abel Ferreira otimista.

"Como estamos em pontos (na tabela do Brasileirão)? Ainda não vi os resultados", questionou, após os 2 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. Ao ver que o líder tem 10 e o Palmeiras chegou aos oito, celebrou: "Estamos a dois pontos do primeiro colocado? Não está mal, ainda mais para quem esteve a 14", disse, lembrando da distância atrás do Botafogo em 2023 que a equipe conseguiu buscar e se sagrar campeã.

Sobre o duelo com o Cuiabá, no qual a equipe começou em ritmo lento, sobretudo pelo forte calor do Mato Grosso, o técnico português também não escondeu sua satisfação com seus meninos. Ele começou com Endrick e Luís Guilherme e depois ainda colocou Estêvão e Fabinho e mesmo assim a maturidade prevaleceu.

"Fizemos um jogo maduro, inteligente, na casa de um adversário que precisava ganhar. Os jogadores (do Cuiabá) queriam mostrar vontade e qualidade ao novo treinador. Mas tivemos calma, paciência", ressaltou. "Enfrentamos dois adversários, o Cuiabá e o calor e era fundamental ter o controle do jogo com a posse de bola."

Abel vem fazendo um rodízio no elenco para deixar todos em condições. Zé Rafael voltou neste domingo, enquanto Raphael Veiga descansou, assim como Flaco López, que não saiu do banco. Rômulo ganhou minutagem e Rony começou para recuperar o moral.

Satisfeito com seu grupo, Abel Ferreira revelou que os principais reforços para a temporada serão os retornos de Dudu e Bruno Rodrigues, em reta final de recuperação de graves lesões. "Sim, serão os nossos reforços. Espero que recuperem a forma física e a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura."

Escalando a tabela, o Palmeiras vai se preparar para um confronto direto por posição. No domingo, na Arena Barueri, vai receber o líder Athletico-PR podendo ultrapassar o rival em casa de vitória. Antes, na quinta-feira, o time vai ao Uruguai enfrentar o Liverpool, pela Libertadores, podendo encaminhar a vaga às oitavas de final.