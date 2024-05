Santos coloca favoritismo à prova contra o Guarani por manutenção dos 100% na Série B

O técnico Fábio Carille assumiu, mais uma vez, que o Santos é o favorito para subir para a elite do Campeonato Brasileiro. A afirmação do treinador da equipe alvinegra acontece na véspera do confronto contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B, nesta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. O time está invicto (ganhou do Avaí e Paysandu) e espera manter os 100% de aproveitamento.

Outro número a favor da equipe litorânea é que não perdeu em casa para o rival dessa segunda-feira em todo o milênio. O Guarani não ganha do Santos na Vila Belmiro desde 1999, pelo Brasileiro. Desde então foram 20 jogos (11 derrotas e nove empates). O Guarani vive uma crise desde o final do ano passado, perdeu para Vila Nova (fora) e Chapecoense (casa) nesse início de Segundona.

"Sou muito o que o Muricy (Ramalho) fala. Está jogando no Santos, Flamengo, Inter e técnico tem que se preocupar com motivação? A maior motivação do Santos é onde nós estamos. Estamos no Santos. A motivação é contra quem vamos jogar, é onde nós estamos. Temos que ser diferentes", afirmou em entrevista para a Band, Carille.

"(Subir para a Primeira Divisão) É o grande objetivo desde dezembro quando acertamos a vinda para cá. O Campeonato Paulista era uma preparação para que a gente não errasse na Série B, e foi muito melhor do que a gente imaginava (a equipe terminou como vice-campeã). Somos os favoritos, temos que assumir a responsabilidade de que somos os favoritos da competição, trazer para dentro de campo, trabalhar muito e encarar cada jogo como se fosse uma decisão. Essa é a minha preparação", enfatizou o treinador santista, que frisou. "Temos que ganhar primeiro antes de jogar bonito."

O treinador ainda comentou preferir Carlo Ancelotti, do Real Madrid, a Pep Guardiola, do Manchester City para explicar como gosta de ver a equipe. Prega eficiência ao invés de espetáculo. O treinador santista ainda destacou que atualmente o melhor treinador do País é Abel Ferreira, do Palmeiras, e que Dorival Júnior "é o melhor nome para a seleção brasileira".

Durante a semana, Carille mostrou que só pensa no Santos e disse que descartou propostas de outros clubes, inclusive do Vasco, que está na Primeira Divisão do Brasileiro.

"Recebi propostas financeiras melhores, mas fico aqui mediante qualquer situação. Não só o Vasco, mas qualquer outra coisa está descartada, porque quero estar na Série A de 2025 com o Santos", afirmou o treinador.

Se ganhar do Guarani, além de manter os 100%, o Santos voltará a ocupar a liderança do campeonato, que nesse momento pertence ao Sport (três vitórias). O jogo dessa segunda-feira voltará a ser disputado sem torcida por conta da punição que a equipe alvinegra levou. No final do ano passado, no jogo que carimbou a queda para a Série B diante do Fortaleza, torcedores invadiram o gramado e o clube foi punido a jogar com portões fechados.

Carille deve manter os titulares que venceram o Avaí. Pedrinho está recuperado de uma lesão, mas deve começar na reserva, assim como Patrick. O meio-campista de 31 anos ainda não estreou com a camisa do Santos desde que foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG no final do mês passado. Julio Furch é outro que deve começar no banco por não ter condições de atuar os 90 minutos.

NOVO TREINADOR

O Guarani tenta não somente deixar a zona de rebaixamento, mas obter seus primeiros pontos, já que perdeu os dois primeiros duelos (Chapecoense e Vila Nova). Por conta da crise, a equipe de Campinas demitiu o técnico Claudinei Oliveira e contratou Júnior Rocha, que estava na Inter de Limeira e fará sua estreia no comando do alviverde.

"As oscilações terminam aqui e temos que esquecer o que passou", afirmou o novo treinador em sua chegada. A novidade na equipe (ao menos no banco) deve ser o atacante Chay, que foi reintegrado ao elenco.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GUARANI

SANTOS - João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus, Rayan, Lucas Adell e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Caio Dantas (Chay) e Airton. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos.