Ponte Preta e outros três buscam primeira vitória em confrontos diretos na Série B

A parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro será movimentada nesta segunda-feira com dois confrontos diretos. O Ceará recebe o CRB em duelo nordestino, enquanto a Ponte Preta duela com o Amazonas, em dia que também terá o Santos na sequência da terceira rodada.

Ceará e CRB duelam às 19h no Castelão, em Fortaleza (CE). Os donos da casa empataram na estreia, por 1 a 1, com o Goiás, mas depois perderam para o Mirassol, por 3 a 2. O time alagoano fez caminho inverso: perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 e depois ficou no 0 a 0 com o Amazonas.

Um pouco depois, às 20h, Ponte Preta e Amazonas se enfrentam no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time paulista empatou na estreia, por 1 a 1, em duelo complicado com o Coritiba. Na última rodada, sofreu 3 a 0 para o Goiás. Já o Amazonas, além do empate já citado com o CRB, perdeu para o Sport por 3 a 2.

O dia ainda contará com o duelo paulista entre Santos e Guarani, às 21h, na Vila Belmiro. O time alvinegro busca a terceira vitória seguida para retomar a liderança, já que antes superou Paysandu e Avaí, ambos por 2 a 0. O adversário bugrino, por outro lado, perdeu para Vila Nova, por 2 a 0, e Chapecoense, por 1 a 0, seguindo sem pontuar.

Confira os jogos desta segunda-feira:

19h

Ceará x CRB

20h

Ponte Preta x Amazonas

21h

Santos x Guarani