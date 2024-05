Empresário de Vitor Roque critica Xavi e descarta empréstimo: 'Ou fica ou sai vendido'

O empresário de Vitor Roque, André Cury, não escondeu a insatisfação com o técnico Xavi e com a situação vivida pelo jovem atacante no Barcelona. O brasileiro deixou o Athletico-PR para vestir a camisa do time da Catalunha em janeiro e não tem tido muitas oportunidades para mostrar serviço na Espanha.

Xavi já chegou a comentar a possibilidade de emprestar Vitor Roque a outra equipe, mas essa ideia não agrada Cury. "Empréstimo, não. Ou o jogador fica, e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos e ele possa demonstrar (seu futebol), ou, se o clube decide que o jogador não pode ficar, sai vendido", afirmou o agente à rádio espanhola RAC 1.

André Cury disse ainda que Xavi sequer conversa com Vitor Roque e apontou que o atacante poderia ter atuado em "várias partidas", mas não teve a chance. Para o empresário, outros jovens do elenco tiveram mais oportunidades que o brasileiro.

"Creio que pode dar mais minutos a ele. Xavi deu minutos a Fermín, Cubarsí e a Lamine (Yamal), e não para Vitor. Eu não sei explicar, porque ele é o treinador. Tampouco estamos em uma grande temporada. Levamos (o Barcelona) quase 30 gols em janeiro, oito do Girona, nove gols do Real Madrid, seis gols em uma eliminatória da Liga dos Campeões, e acho que isso também não ajuda", disse Cury.

Vitor Roque tem 19 anos e foi vendido ao Barcelona por 40 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões na cotação atual), mas o valor pode chegar a 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 405 milhões). O atacante atuou em 13 jogos dos 25 disputados pela equipe catalã desde a chegada dele. Foi titular em duas partidas e fez dois gols.

O último jogo que Vitor Roque teve minutos em campo foi contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro foi titular e acabou substituído na segunda etapa. Nas últimas quatro partidas da equipe comandada por Xavi, o atacante ficou no banco de reservas.