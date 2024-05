Em busca de equipe para 2025, Carlos Sainz diz que poderia ter vencido GP de Miami

Ainda sem saber se terá espaço no grid da Fórmula 1 em 2025, Carlos Sainz Jr. continua fazendo boas exibições nesta temporada. No entanto, enfrentou dificuldades no GP de Miami, no domingo, e afirmou que, apesar dos obstáculos, poderia ter vencido a corrida nos Estados Unidos.

"Acho que fiz uma largada muito boa, cheguei a estar em segundo na segunda curva. Mas, como dizemos na época da escola, Checo veio como um 'torpedo' e quase nos tirou da corrida. Tentei evitar o contato e acabei perdendo algumas posições por causa daquela manobra dele", comentou o espanhol.

Ele se refere a uma investida exagerada de Sergio Pérez em ganhar seguidas posições logo na largada. O mexicano atravessou a pista e quase atingiu os dois carros da Ferrari e o de Max Verstappen, que era o líder da prova.

"A partir daquele momento, passei a exibir um ritmo muito bom. Se eu pudesse ter mantido aquele ritmo por mais uma volta, acho que poderia ter ganhado a corrida, como o Lando Norris fez. Nós fizemos o pit stop apenas uma volta antes do safety car e estávamos na frente do Lando naquele momento. Então, foi um pouco frustrante para mim", lamentou.

Depois da largada, ele iniciou uma boa disputa com Oscar Piastri. Mas chegou a tocar o piloto australiano. E o toque gerou uma punição que fez o espanhol perder uma posição na classificação final, trocando o quarto pelo quinto lugar geral do GP de Miami. No Mundial de Pilotos, ele também o quinto posto.

Carlos Sainz se tornou alvo de maior atenção nesta temporada da F-1 porque deixará a Ferrari ao fim da temporada para dar lugar ao inglês Lewis Hamilton. Assim, o espanhol busca uma nova equipe para 2025 em meio a diversos rumores sobre o seu futuro e à eventual dança das cadeiras envolvendo outros pilotos