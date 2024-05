Árbitro vai usar câmera corporal no Campeonato Inglês pela primeira vez

A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, anunciou que um árbitro usará uma câmera corporal durante um jogo da competição pela primeira vez na história. A medida estreia já nesta segunda-feira com Jarred Gillett, que estará com o apito na partida entre Crystal Palace x Manchester United em Londres.

O dispositivo chamado de "RefCam" foi desenvolvido com "uso único para fins educacionais" e não vai transmitir as imagens ao vivo, mas os torcedores poderão ver o conteúdo posteriormente, como parte de uma produção da Premier League. Segundo a liga, o objetivo é fornecer informações sobre a arbitragem no Campeonato Inglês.

Embora seja novidade no Inglês, a iniciativa já foi usada no Campeonato Alemão no mês de fevereiro pelo árbitro Daniel Schlager. O jogo da ocasião foi Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - terminou empatado em 2 a 2. O vídeo foi usado em um programa da Bundesliga, liga que organiza o Campeonato Alemão, chamado de "Referees Mic'd up".

Além disso, no ano passado, o árbitro Rob Jones utilizou uma câmera corporal em Chelsea x Brighton pelo torneio de pré-temporada do futebol inglês. O jogo foi 4 a 3 para a equipe de Londres.

Em Crystal Palace x Manchester United, Gillett vai usar uma câmera com tecnologia integrada ao sistema que os árbitros usam para se comunicar durante os jogos, e o dispositivo deve ficar próximo à cabeça. A partida será no Selhurst Park a partir de 16h (no horário de Brasília).