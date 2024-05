Avaí fecha com técnico Gilmar Dal Pozzo para a sequência da Série B

O Avaí definiu seu novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube catarinense anunciou Gilmar Dal Pozzo, de 54 anos, para substituir Eduardo Barroca, demitido há dez dias. Dal Pozzo é aguardado na tarde desta segunda para assumir os treinamentos.

"O Gilmar é um excelente profissional. Ele tem experiência na dura disputa da Série B, que exige a organização do time a partir de uma defesa sólida, e certamente vai saber montar um time equilibrado com os atletas que temos à disposição no elenco", disse o presidente Júlio Cesar Heerdt ao justificar a escolha.

Esta será a primeira missão de Gilmar Dal Pozzo em 2024. Na temporada passada, comandou Ituano e Chapecoense. No Estado de Santa Catarina, também passou pelo Joinville em 2022 e pelo Criciúma em 2014. Além disso, foi técnico de clubes tradicionais do Norte e Nordeste, como Náutico, Sport, Paysandu, Ceará e ABC. Juventude-RS, Brasil-RS e Paraná-PR também estão na lista.

Apesar de ser a primeira vez que Gilmar Dal Pozzo comandará o Avaí, ele já conhece o clube de longa data. Isso porque foi jogador do clube em 2004 e 2005, somando 44 partidas.

Eduardo Barroca foi demitido após a derrota para o Santos, por 2 a 0, em casa. O time já vinha de derrota na estreia para o Operário-PR, por 1 a 0. Além disso, Barroca já vinha pressionado pela queda nas semifinais do Campeonato Catarinense, diante do Brusque.

Na Série B, o Avaí está em 18º lugar, com apenas um ponto, conquistado na última sexta-feira ao empatar sem gols com o Paysandu-PA em Belém (PA). O time foi comandado pelo coordenador técnico Marquinhos Santos.

O Avaí terá a semana livre para trabalhar visando o jogo da quarta rodada. Recebe o Coritiba no sábado, às 11h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).