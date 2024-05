Vinícius Júnior passa Cristiano Ronaldo em títulos do Campeonato Espanhol

Aos 23 anos, Vinícius Júnior está vivendo um momento único e especial com a camisa do Real Madrid. Após ser campeão espanhol no último sábado, o brasileiro se tornou tricampeão da competição passando o astro Cristiano Ronaldo.

Comparando os dois ídolos merengues, Cristiano ainda possui mais troféus pelo clube que o brasileiro. Ao todo são 15 em nove anos de clube, contra 11 em sete anos de Vini na equipe.

Em competições nacionais, o brasileiro se sobressai neste duelo, com sete conquistas (3 Supercopa da Espanha, 3 La Liga e 1 Copa do Rei), contra seis de Cristiano Ronaldo (2 La Liga, 2 Supercopa da Espanha e 2 Copa do Rei).

O português ingressou no Real Madrid em 2009 após se firmar como ídolo do Manchester United. O craque conquistou praticamente todos os títulos possíveis pela equipe de Madri, inclusive em números expressivos. Porém, na liga nacional ficou "devendo", com apenas duas conquistas. A rivalidade com o Barcelona de Lionel Messi acabou por ofuscar o número de vitórias.

Entretanto, em números internacionais a vantagem é do português. São nove no total (4 Liga dos Campeões da Europa, 2 Supercopa da Uefa e 3 Mundiais de Clubes da Fifa). Já Vinicius, tem 'apenas' quatro títulos internacionais com o Real Madrid (1 Liga dos Campeões, 1 Supercopa da Uefa e 2 Mundiais de Clubes).

Vini Jr. pode aumentar a sua galeria de troféus. Além de ainda estar disputando a Liga dos Campeões, o atacante teve seu contrato com o Real Madrid renovado no passado para 2027, abrindo margem para, quem sabe, uma possível ultrapassagem em números totais diante do maior português que já vestiu a camisa merengue.