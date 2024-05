Abel Ferreira parabeniza Lando Norris pela primeira vitória na Fórmula 1: 'Que venham mais'

Nesta segunda-feira, o Palmeiras postou um vídeo nas redes sociais mostrando Abel Ferreira parabenizando o britânico Lando Norris pela primeira vitória conquistada na Fórmula 1. O piloto venceu o GP de Miami no último domingo, e conquistou sua primeira vitória na categoria.

Fã de automobilismo, Abel estava no avião com a delegação do time a caminho de casa após a vitória do Palmeiras contra o Cuiabá na Arena Pantanal por 2 a 0. O treinador expressou o quanto admira o piloto britânico.

'Eu fico feliz por ele. Eu sei o quanto ele tem que se dedicar e quantos sacrifícios tem que fazer. Que essa seja a primeira de muitas. Eu e os palmeirenses estamos felizes por ele.' Disse o treinador em um vídeo gravado pela equipe.

O clube também parabenizou Norris em outras redes sociais. No X (antigo twitter), postou: 'Enquanto a bola rola a primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!'

A relação entre o britânico e o clube começou em 2021, quando o piloto foi convidado pelo Palmeiras para assistir a uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na época era contra o Atlético-GO, no Allianz Parque. O jogo acabou 4 a 0 para os donos da casa.

Norris já mencionou o Palmeiras em algumas oportunidades. No GP de Interlagos do ano passado, ele disse aos jornalistas presentes na coletiva de imprensa que havia acompanhado a virada do Palmeiras contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Também é comum vê-lo fazer publicações com referências ao Palmeiras.