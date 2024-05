Jô, ex-Corinthians, é preso em Campinas por não pagar pensão alimentícia

Centroavante com passagem de destaque por Corinthians e Atlético Mineiro, entre outros clubes, além da seleção brasileira, Jô foi preso nesta segunda-feira, minutos antes de entrar em campo em Campinas. O atleta seria titular do Amazonas no duelo com a Ponte Preta, mas foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia momentos antes de começar a partida, válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Agentes da Polícia Civil aguardaram a chegada do ônibus que trouxe o elenco do Amazonas em Campinas para a partida e cumpriram o mandato de prisão contra o centroavante. Ele não seguiu com a delegação amazonense e foi levado ao 10º Distrito Policial de Campinas, próximo do Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta.

Sem seu principal jogador, o Amazonas refez às pressas a arte com os 11 atletas titulares que havia publicado nas redes sociais e postou uma nova, com William Barbio na vaga de Jô. O Estadão procurou a assessoria de Jô, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O Amazonas também foi procurado e ainda não se pronunciou.

A ausência de pagamento de pensão alimentícia não é novidade para Jô. No ano passado, o atleta foi acusado de dever R$ 73 mil em pensão a um filho fora do casamento com sua mulher, Cláudia. Jô teve seis filhos frutos de relações extraconjugais.