De olho na classificação antecipada, Atlético-MG enfrenta o Rosario Central pela Libertadores

O Atlético-MG pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, quando enfrenta o Rosario Central-ARG, às 19 horas, no estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina, pela 4ª rodada da fase de grupos.

Líder isolado do Grupo G, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Atlético-MG precisa de um empate para carimbar o passaporte. O adversário desta rodada é o vice-líder, com 4 pontos, seguido por Peñarol-URU, com 3, e Caracas-VEN, com 1.

A aposta atleticana para confirmar a vaga nas oitavas de final o quanto antes está no banco de reservas. Contratado em março para substituir Luiz Felipe Scolari, o argentino Gabriel Milito está invicto. São 7 vitórias e 4 empates sob seu comando.

"Vamos perder? Sim, com certeza, mas quero que joguemos assim, com essa paixão. Depois, há coisas para melhorar, mas sem isso não se pode melhorar nada. Os jogadores querem vencer, e eles demonstram isso a cada jogo", disse o treinador.

O time mineiro deve ter a base considerada titular. O zagueiro Rafael Lemos ficou em Belo Horizonte (MG) devido a um incômodo muscular que o deixou no banco de reservas contra o Fluminense, no empate por 2 a 2 no último final de semana. Suspenso no Brasileirão, o também zagueiro Bruno Fuchs fica à disposição.

O Rosario Central teve tempo de sobra para estudar o Atlético-MG. Sua última partida foi no dia 23 de abril, quando esteve na Venezuela e ficou no empate por 1 a 1 com o Caracas, pela Libertadores. São 4 jogos seguidos sem vitória.

Além disso não vai poder contar com o apoio da torcida. A partida desta terça-feira será disputada com os portões fechados devido a uma punição imposta pela Conmebol por causa das confusões no jogo de estreia da Libertadores, contra o Peñarol-URU.

FICHA TÉCNICA

ROSARIO CENTRAL-ARG X ATLÉTICO-MG

ROSARIO CENTRAL - Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Tomás O'Connor e Lautaro Giaccone; Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz e Tobias Cervera. Técnico: Miguel Angel Russo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina.