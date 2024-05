Flamengo visita Palestino no Chile em 'decisão' na Copa Libertadores

O Flamengo tem uma verdadeira decisão nesta terça-feira, contra o Palestino-CHI, no estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Libertadores. O jogo válido pela 4ª rodada está marcado para as 21 horas.

Trata-se de um confronto direto pela vice-liderança do Grupo E, quem tem o Bolívar-BOL como líder, com 100% de aproveitamento, com nove pontos. O Flamengo é o 2º colocado, com 4 pontos, seguido pelo Palestino-CHI, que tem 3. O Millonarios-COL é o lanterna, com 1. Apenas os dois primeiros colocados vão passar de fase.

Um tropeço aumentaria ainda mais a pressão em cima de Tite. Embora o Flamengo tenha apenas duas derrotas em 28 jogos na temporada, o futebol apresentado não está agradando os torcedores, que colocaram o treinador como principal alvo.

Depois do empate com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista (SP), no último sábado, pelo Brasileirão, a diretoria "preservou" o comandante da entrevista coletiva. Como o assunto principal seria a polêmica arbitragem, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel falaram com a imprensa.

Para aumentar a tensão, o Flamengo não vai poder contar com seu principal articulador de jogadas. O meia uruguaio Arrascaeta continua em tratamento de uma lesão na coxa esquerda e não viajou com a delegação, que desembarcou na cidade de Coquimbo na noite de domingo. O volante Erick Pulgar também segue de fora por causa de uma torção no tornozelo.

A boa notícia é o retorno de Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Afastado há cinco partidas, o atacante defende a invencibilidade em 2024. Com ele em campo, o Flamengo teve 14 vitórias e quatro empates.

Mais do que isso, a presença dele muda a estrutura tática do time. Ele vai atuar aberto pela esquerda e Bruno Henrique do lado direito, com Pedro na frente. Com isso, o meio-campo será formado por três marcadores: Allan, De la Cruz e Gerson. A defesa terá a volta do lateral Varela e do zagueiro Fabrício Bruno para as saídas de Wesley e Léo Ortiz, respectivamente.

Do outro lado está um adversário que vem animado pela vitória na última sexta-feira sobre o Copiapó, por 3 a 1, e faz boa campanha no Campeonato Chileno. O time comandado por Pablo Sanchez só está atrás da Universidad de Chile. São seis vitórias, três empates e duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

PALESTINO X FLAMENGO

PALESTINO - Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Misael Dávila (Joe Abrigo), Fernando Cornejo e Ariel Martínez; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco e Junior Marabel. Técnico: Pablo Sánchez.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Nicolás de la Cruz e Gerson; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile.