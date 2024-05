Cruzeiro tem duelo importante para se manter vivo na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro tem um confronto importante para se manter vivo na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30, visita o Alianza Petrolera, na Colômbia, no estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar. A partida é válida pela quarta rodada, que abre o returno.

Esta é confronto importante porque o time mineiro é apenas terceiro colocado do Grupo B com três pontos. A primeira posição, que dá vaga às oitavas de final, está ocupada pela Universidad de Quito, do Equador, com sete. Já o segundo lugar, que garante lugar no playoff com algum terceiro colocado da Libertadores, pertence ao Unión La Calera, do Chile, com quatro.

Como os dois líderes vão se enfrentar, é uma chance de o Cruzeiro melhorar sua situação. Apesar de estar invicto, os brasileiros ainda não venceram e estão à frente apenas do Alianza Petrolera, que tem um ponto. No jogo da segunda rodada, eles fizeram uma partida movimentada no Mineirão e empataram por 3 a 3.

O Corinthians visita o Nacional, do Paraguai, às 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O time paulista está em terceiro lugar com quatro pontos, seguido pelo adversário paraguaio, com um.

Outro time brasileiro que entraria em campo nesta terça-feira seria o Internacional. A Conmebol adiou a partida na Bolívia contra o Real Tomayapo por conta da situação crítica que vive o estado do Rio Grande do Sul com as fortes chuvas.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h

Nacional (PAR) x Corinthians

Racing (URU) x Argentinos Juniors (ARG)

21h

César Vallejo (PER) x Independiente Medellín (COL)

21h30

Alianza Petrolera (COL) x Cruzeiro

Sportivo Ameliano (PAR) x Danubio (URU)

23h

Always Ready (BOL) x Defensa y Justicia (ARG)