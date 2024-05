Botafogo-SP e Mirassol fazem duelo paulista no fechamento da 3ª rodada da Série B

Apenas uma partida irá encerrar, nesta terça-feira, as disputas da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo paulista, no qual ambos tentam embalar de vez, Botafogo-SP e Mirassol se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h.

O Mirassol estreou com derrota para o Brusque, por 3 a 1, e depois se recuperou ao vencer bem o Ceará, por 3 a 2, na rodada passada e soma três pontos. Já o Botafogo-SP, tem dois pontos, após dois empates seguidos: ambos por 1 a 1 contra América-MG e Paysandu.

O técnico Paulo Gomes tem uma dúvida para definir o time do Botafogo-SP. Isso porque, o lateral-esquerdo Jean Victor sofreu uma lesão muscular de grau 1, em um treino de preparação para o duelo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, neste meio de semana, e foi desfalque. Caso não tenha condições de atuar, o ponta Patrick Brey deve atuar mais uma vez na lateral.

Do outro lado, sem mistério, técnico Mozart não escondeu que dar manutenção ao time titular do Mirassol que vem atuando neste início de Série B, já que não há desfalques por suspensão ou novas lesões.

"Eu acredito em continuidade, porém, acredito em desempenho. Eu não mexo no time não porque é uma coisa engessada, mexo pouco pelo desempenho dos jogadores. Se não tiver nenhum problema, é essa equipe que vai iniciar o jogo", disse o treinador.