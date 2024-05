Corinthians visita Nacional do Paraguai e tenta encerrar ciclo de frustrações

O inconsistente Corinthians entra em campo às 19 horas desta terça-feira, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, e reencontra o Nacional do Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção, pouco menos de um mês depois de golear o time paraguaio por 4 a 0 na Neo Química Arena. Na época da vitória elástica, expectativas foram criadas, mas o que veio em seguida foi uma série de um empate e três derrotas.

A reabilitação foi alcançada com um expressivo 3 a 0 sobre o Fluminense, também em Itaquera, resultado que entrou na ordem do ciclo de frustrações alvinegras, já que acabou sucedido por um empate sem gols com o Fortaleza, em casa. Ficar no 0 a 0 com os tricolores do Ceará foi frustrante porque os corintianos criaram muitas chances, especialmente no primeiro tempo, e caíram de rendimento.

No final das contas, o problema ofensivo que parecia resolvido no dia da partida com o Fluminense voltou a assombrar o time do Parque São Jorge. Corrigir isso e vencer o Nacional, mesmo fora de casa, é fundamental, até em razão da fragilidade já demonstrada pelo adversário e da situação da tabela do Grupo F da Sul-Americana.

O Corinthians está em terceiro lugar, com quatro pontos, acima apenas do Nacional, que tem um. Adversários também nesta terça, Argentinos Juniors e Racing-URU são o líder e vice-líder, com seis e cinco pontos, respectivamente. No torneio continental, apenas os líderes dos grupos avançam direto às oitavas de final. Os segundos colocados têm de disputar uma fase mata-mata contra times eliminados da Libertadores.

Para o duelo com o time paraguaio, o técnico António Oliveira pode ter o retorno de Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Igor Coronado, que voltaram a treinar com bola, mas, caso estejam disponíveis, não devem começar jogando. De qualquer forma, é possível que o time tenha mudanças, como indicou Oliveira depois do empate do final de semana.

"As Copas são boas oportunidades que temos para ir degrau a degrau e queremos continuar nelas. Cada jogo que entramos é para ganhar os três pontos. Terça temos um jogo importante, vamos ter que jogar para ganhar, não vamos poupar. Se for um 11 diferente, não será por poupar alguém e sim pelo que eu sinto ser o melhor para aquele jogo", comentou o treinador.

Pior time de sua chave na Sul-Americana, o Nacional também é pior time do Torneio Apertura do Campeonato Paraguai, no qual ocupa a última posição, com dez pontos. Em 25 jogos neste ano, foi derrotado 14 vezes, empatou cinco e venceu apenas seis. No momento, vive uma série de cinco jogos sem vencer.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL-PAR X CORINTHIANS

NACIONAL - Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Alexis Cañete e Leonardo Rivas Conge; Leandro Meza, Blas Cáceres e Juan Fernando Alfaro; Diego Duarte, Gustavo Caballero e Ignacio Bailone. Técnico: Victor Bernay.

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Breno Bidon, Fausto Vera e Paulinho; Romero, Pedro Raul e Wesley. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Ángel Arteaga (VEN).

HORÁRIO - 19 horas (de Brasília).

LOCAL - Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).