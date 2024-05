Timberwolves seguram ímpeto dos Nuggets e vencem de novo fora de casa nos playoffs da NBA

As semifinais da Conferência Oeste da NBA continuam surpreendendo nestes playoffs. Atual campeão, o Denver Nuggets foi neutralizado mais uma vez pelo Minnesota Timberwolves, mesmo jogando em casa, na noite desta segunda-feira. Os visitantes venceram por 106 a 80, sob a liderança de Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns.

O resultado, surpreendente, deixa o time de Minnesota em situação tranquila na série melhor de sete jogos. O time venceu as duas primeiras partidas do confronto, ambas na casa do rival. Com 2 a 0, agora disputará os dois próximos jogos em casa, com chances até de "varrer" os Nuggets, num eventual placar de 4 a 0 na série.

Nesta segunda, a dupla formada por Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns ofuscou Nikola Jokic, duas vezes MVP da NBA e candidato ao terceiro prêmio nesta temporada. Ambos os jogadores dos Timberwolves terminaram a partida com 27 pontos. Towns ainda anotou um "double-double", com seus 12 rebotes.

Jokic, por sua vez, até flertou com um "triple-double", com seus 16 pontos, 16 rebotes e oito assistências. Mas enfrentou dificuldades para penetrar na boa atuação defensiva dos visitantes. O maior pontuador dos donos da casa foi Aaron Gordon, autor de 20 pontos. Justin Holliday contribuiu com 13 pontos.

"Tivemos alguns esforços defensivos muito bons neste ano", comentou o técnico do Timberwolves, Chris Finch. "Temos que manter o nosso melhor nível para vencê-los", completou o treinador. "A mensagem que queremos enviar é que estamos extremamente honrados e abençoados por termos esta oportunidade de voltar para casa com mo placar de 2 a 0. Mas somos humildes nesta abordagem", disse Towns.

Na Conferência Leste, o New York Knicks abriu a série com vitória sobre o Indiana Pacers por 121 a 117. Jogando em casa, a equipe de Nova York foi liderada pelos 43 pontos de Jalen Brunson, que registrou ainda seis rebotes e seis assistências. Os Pacers contaram com o destaque individual de Pascal Siakam, autor de 19 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

New York Knicks 121 x 117 Indiana Pacers

Denver Nuggets 80 x 106 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks