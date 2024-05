Monteiro fura quali e garante vaga na chave principal de Roma; Meligeni e Laura são eliminados

Pelo segundo torneio consecutivo, o tenista Thiago Monteiro furou o qualifying e entrou na chave principal do Torneio de Roma, de nível Masters 1000, no masculino. Já Felipe Meligeni e Laura Pigossi foram eliminados nesta fase, nesta terça-feira, na capital italiana.

Monteiro superou o francês Corentin Moutet, atual 83º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A partida foi interrompida na reta final do segundo set, em razão da chuva. O placar estava em 4/4. Na volta, Monteiro venceu dois games consecutivos e confirmou o triunfo.

Foi a segunda vitória do brasileiro na chave do quali, garantindo seu lugar na chave principal em Roma, em mais um torneio Masters 1000. O resultado confirma o bom momento de Monteiro na gira de saibro na Europa. Na semana passada, ele também furou o quali em Madri e venceu duas partidas, uma delas contra o grego Stefanos Tsitsipas, então 7º do mundo.

Seu adversário na primeira rodada da chave principal ainda não foi definido. Monteiro, atual 106º do mundo, se junta a Thiago Wild, garantido no torneio diretamente pelo ranking. O mesmo acontece com Beatriz Haddad Maia, na chave feminina.

Felipe Meligeni e Laura Pigossi também alcançaram a segunda rodada do quali, como Monteiro. Mas acabaram sendo eliminados a uma vitória da chave principal. O sobrinho de Fernando Meligeni foi derrotado pelo francês Gregoire Barrere por 6/3 e 7/6 (9/7).

Medalhista olímpica, Laura foi superada pela espanhola Rebeka Masarova por 6/7 (3/7), 6/3 e 7/5. A tenista número dois do Brasil chegou perto de entrar pela primeira vez numa chave principal de nível WTA 1000.