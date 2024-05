Adiamento de jogos dos clubes gaúchos afetará tabela do São Paulo no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira o adiamento dos jogos envolvendo os times gaúchos nas competições masculinas e femininas por ela organizadas até o dia 27. Com isso, na Série A, Internacional, Grêmio e Juventude ficarão sem jogar até o fim do mês. O Estado do Rio Grande do Sul vive um período caótico por conta do alto volume de chuvas recentes que causou enchentes em diversas cidades.

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, alagado em suas instalações, ficará sem operar até o dia 30 de maio. O Beira-Rio e a Arena do Grêmio, estádios dos principais clubes da capital gaúcha, também estão inundados.

Dos três clubes grandes da capital paulista, apenas o São Paulo será afetado por essa mudança anunciada pela CBF.

O tricolor paulista tinha um jogo marcado contra o Inter, no Beira-Rio, no dia 25 de maio, um sábado, às 21h (Brasília). Palmeiras e Corinthians não tinham compromissos contra os times gaúchos até o fim do mês, portanto não terão seus calendário alterados.

Posteriormente, a CBF irá anunciar as novas datas dos jogos adiados. Na Série A e Copa do Brasil, 12 partidas que serão remarcadas.

Quais jogos foram adiados envolvendo os times do Rio Grande do Sul?

Atlético-MG x Grêmio

Internacional x Juventude (um pelo Brasileirão e dois jogos pela Copa do Brasil)

Fluminense x Juventude

Cuiabá x Internacional

Grêmio x Red Bull Bragantino

Flamengo x Grêmio

Internacional x São Paulo

Juventude x Vitória

Grêmio x Operário (Copa do Brasil)

Athletico-PR x Ypiranga-RS (Copa do Brasil)