Borussia Dortmund adia sonho do PSG, ganha em Paris, e volta à final da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund está de volta à final da Liga dos Campeões após 11 anos. A equipe alemã bateu novamente o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, na capital francesa. Os comandados de Edin Terzic vão em busca do segundo título continental. O primeiro veio na temporada 1996-97.

O Borussia Dortmund cumpriu à risca sua estratégia. Os alemães foram capazes de se resguardar no momento correto e confiar na falha - e desespero - do PSG para sair de campo com a vaga na decisão. Hummels, no auge de sua experiência, foi determinante para carimbar o passaporte dos alemães. O zagueiro fez o gol e sustentou o caráter defensivo dos visitantes, ajudando a anular o astro Kylian Mbappé.

A final da Liga dos Campeões acontece no dia 1º de junho, em Wembley, em Londres. O adversário do Borussia Dortmund será definido nesta quarta-feira, a partir das 16h, no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique, no Estádio Santiago Bernabéu. Na partida de ida, houve empate por 2 a 2. Nova igualdade leva o confronto para a prorrogação. Persistindo o resultado, o finalista será decidido nos pênaltis.

O Borussia Dortmund começou melhor no jogo, acentuando sua presença no setor ofensivo. O time alemão ficou mais perto de inaugurar o placar. O PSG conseguiu dar algumas respostas. Elevar a posse de bola foi o artifício utilizado pelos donos da casa. A ação fez os visitantes ficarem mais acuados, mas continuaram a levar perigo à meta francesa.

O ritmo do jogo ficou bastante aquém daquilo que se espera de uma semifinal de Liga dos Campeões. Faltou criatividade nos dois lados. A ausência de gols foi um sinal claro de tudo o que se assistiu ao longo da etapa inaugural. O Borussia Dortmund, objetivamente, conseguiu sustentar sua vantagem com base na estratégia.

No retorno do intervalo, mais uma prova de que o jejum do Paris Saint-Germain na competição vai continuar. Aos dois minutos, Zaïre-Emery acertou a trave em uma chance impressionante desperdiçada. Não demorou muito para uma frustração maior tomar conta do Parque dos Príncipes. Em cobrança de escanteio, Hummels apareceu na segunda trave para cabecear e marcar o gol do Borussia Dortmund, aos 5 minutos do segundo tempo.

O placar favorável ao time alemão reforçou o plano de jogo dos dois oponentes. O PSG aumentou sua presença no ataque e perdeu muitas chances de gol. Os alemães marcaram mais um com Hummels, mas foi flagrado o impedimento. Nos minutos finais, Mbappé ainda teve a chance de deixar tudo igual. A bola tocou caprichosamente na trave e saiu. Logo depois, outra vez a trave ajudou os alemães em finalização de Vitinha.