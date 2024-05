Mafe supera seu recorde sul-americano nos 200m livre, leva 2º ouro e vaga para Paris-2024

Maria Fernanda Costa, a Mafe, é o grande nome do Troféu Brasil, disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio. Um dia após conquistar o ouro nos 400m livre alcançando o índice olímpico pela quarta vez, ele voltou a brilhar nesta terça-feira ao ganhar os 200m livre superando seu recorde sul-americano em 0s48.

Mafe abriu as finais do dia em grande estilo. Em prova com pódio todo abaixo dos dois minutos, ela bateu em primeiro com 12min56s37, superando seu recorde sul-americano conquistado no Mundial e superando bastante o índice olímpico de 1min57s26. Defenderá o País nos 400m e nos 200m, além do revezamento.

A prata ficou com Stephanie Balduccini (1min58s51) e o bronze com Gabrielle Roncatto (1min58s57). Elas estarão em Paris para o revezamento ao lado de Mafe e de Maria Heitmann, que também nadou abaixo dos 2 min nesta terça. Bateu em quarto com 1min58s81.

Na primeira prova masculina do dia, Stephan Steverink comemorou o ouro com sua melhor marca da carreira nos 400m medley. O nadador terminou a prova com 4min16s29, bem à frente do segundo colocado, Guilherme Kanzler, que fez 4min20s11. O bronze foi para Brandonn Almeida, com 4min20s77. Todos ficaram distantes do complicado 4min12s50 do índice para Paris-2024.

A terceira decisão do dia também veio sem índice olímpico. Ana Carolina Vieira, do Pinheiros, ganhou os 100m peito com 1min08s92, seguida por Gabrielle Assis, prata com 1min09s12 e por Jhennifer Conceição, bronze com 1min09s25.

Logo depois foi a vez de Guilherme Costa, o Cachorrão, ir para a água em prova que já tinha índice olímpico e nadava apenas para confirmar sua vaga, nos 200m livre. Relaxado, ele ficou "apenas" com a prata, superado por Murilo Sartori, que não conseguiu o índice. Ao vencer com 1min46s99. Cachorrão fez 1min47s10, seguido por Fernando Scheffer, com 1min47s60.

Fechando o dia, Beatriz Dizotti, a Bia, ganhou a final dos 1500m livre com 16min14s02. Ela não fez o índice no Rio, mas já tinha marca para ir para Paris-2024 e disputará seus segundos Jogos Olímpicos da carreira - esteve em Tóquio. Letícia Romão (17min25a20) levou a prata e o bronze terminou com Delfina Verônica (17min49s55).