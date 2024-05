Figueirense disponibiliza estádio para os clubes do Sul jogarem o Brasileiro

O Figueirense comunicou que colocou o Estádio Orlando Scarpelli à disposição dos clubes gaúchos. O time catarinense esteve em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e colocou a possibilidade dos times do Rio Grande do Sul atuarem em seu estádio.

"Entendemos o impacto que todos os acontecimentos causaram às equipes gaúchas de futebol, por isso fizemos questão de disponibilizar o nosso estádio para as equipes daquele Estado que disputam as diversas divisões do Campeonato Brasileiro. O Time do Povo de SC está de portas abertas para receber os nossos vizinhos do Sul", afirmou Enrico Ambrogini, CEO do Figueirense.

O dirigente afirmou, no entanto, que a prioridade é ajudar os mais necessitados com essa tragédia. "Estamos solidários ao povo do Rio Grande do Sul, fazendo o que podemos para ajudar a minimizar os transtornos, que são incalculáveis. Nossa primeira preocupação não é com o esporte, mas com as pessoas de modo geral, por isso já iniciamos uma campanha de arrecadação que no jogo do último domingo, angariou cerca de 3,6 toneladas de produtos, que vão desde alimentos não-perecíveis, água mineral, produtos de limpeza, até vestes e roupas de cama. Esse material já foi entregue à Fundação Somar, que transportará e entregará tudo diretamente às entidades do Rio Grande do Sul."

A CBF suspendeu os jogos dos times gaúchos por 20 dias, mas se especula que os estádios não terão condições de receber partidas em tão pouco tempo devido aos prejuízos causados pela tragédia, até por isso vários clubes ofereceram suas dependências, incluindo Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Joinville.

O Figueirense ainda deixou claro que o estádio Orlando Scarpelli segue recebendo donativos para o povo gaúcho, das 09h às 18h, no portão 03 - Rua Humaitá, 194, Estreito, Florianópolis.