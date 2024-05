Flamengo é recebido no Rio com protesto de torcedores após derrota na Libertadores

A situação não é das melhores no Flamengo. O time foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0 fora de casa, na noite de terça-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores, e viu a luta por uma vaga nas oitavas de final ficar mais complicada. Ao voltar para o Brasil, a equipe foi surpreendida com protestos de torcedores no aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira.

Um dos integrantes do protesto disse que o "elenco é de milhões e o time não joga". O atacante Bruno Henrique, então, decidiu parar para conversar brevemente com o grupo e enfatizou: "Estou ligado. Nós vamos melhorar".

O principal alvo de críticas da torcida presente no desembarque foi o sistema defensivo. O lateral Wesley e o meio-campista Gerson foram os jogadores menos poupados pelos flamenguistas durante o protesto. De la Cruz foi um dos únicos a escapar das queixas, e um torcedor chegou a gritar que "nem Noé carregou tanto animal" quanto o uruguaio.

Com o revés, o Flamengo agora tem uma vitória, um empate e duas derrotas na Copa Libertadores. Permaneceu com quatro pontos. A equipe comandada por Tite atualmente é a terceira colocada do Grupo E.

O Flamengo volta a campo no sábado, no clássico interestadual contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já no torneio continental, o próximo jogo do time será em 15 de maio, contra o Bolívar, também em casa.

Confira a classificação atualizada da chave:

Grupo E

Bolívar - 9 pontos

Palestino - 6 pontos

Flamengo - 4 pontos

Millonarios - 1 ponto