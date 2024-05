Reintegrado ao Amazonas, Jô minimiza prisão antes de jogo: 'Foi um ajuste de pensão'

O atacante Jô ganhou as manchetes do noticiário ao ter a prisão decretada minutos antes da partida em que o Amazonas foi derrotado pela Ponte Preta, em jogo válido pela Série B do Brasileiro. Já reintegrado ao elenco do Amazonas, atacante concedeu coletiva nesta quarta-feira.

Aos jornalistas, o atacante negou qualquer dívida por pensão alimentícia. "Quero deixar claro que o problema que aconteceu não foi por falta de pagamento de pensão mensal e sim uma correção de um ajuste de pensão. A pensão é paga todo mês corretamente, mas não houve um ajuste, no qual a gente acabou quitando. Não foi falta de pagamento que causou tudo aquilo", afirmou o atacante.

Jô foi preso na noite da última segunda-feira, momentos antes do confronto com a Ponte Preta. Ele passou a noite na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. O artilheiro deixou a delegacia na terça-feira e retornou a Manaus.

Aliviado por estar novamente ao lado dos companheiros, o ex-jogador do Corinthians agradeceu o empenho da diretoria, disse ser um cara correto, e afirmou estar focado na partida com o Santos.

"Quem me conhece sabe o quanto sou transparente, ainda mais sabendo da dimensão da situação. Há pessoas que eu devo todo o respeito e carinho, que são minha esposa e meus filhos. Agora é ter o foco total no Amazonas", afirmou o centroavante.

Ainda sem vencer na Série B, o Amazonas tem um empate e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. A equipe da região Norte ocupa a 18º colocação e só está à frente do Ituano e do Guarani. O próximo compromisso é diante do líder Santos, neste sábado, em Manaus.