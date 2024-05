Atacante Caio Dantas pede apoio da torcida do Guarani: 'Se vierem cobrar, só vai piorar'

A lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, após três rodadas, pertence ao Guarani. Sem pontuar ainda, o time de Campinas agora enfrenta as críticas da torcida. No entanto, o atacante Caio Dantas acredita que o momento é de união.

Autor do único gol bugrino no campeonato, Caio Dantas pediu apoio dos torcedores neste momento delicado. Para o atacante, as cobranças das arquibancadas só tendem a deixar o elenco ainda mais sem confiança.

"A gente sente que é uma torcida que está machucada pelos últimos resultados, mas, se eles vierem cobrar a gente do jeito que estão cobrando, só vai piorar, tirar a confiança do jogador. O que eles precisam é vir aqui e nos apoiar", disse Caio Dantas.

O próximo jogo do Guarani, inclusive, será diante do torcedor. No sábado, o time recebe o Botafogo-SP, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 4ª rodada. "Precisamos ganhar de qualquer jeito. Em casa não podemos negociar resultados. Precisamos muito dessa vitória e vamos fazer de tudo para conquistá-la", afirmou.