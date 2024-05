Thiago Silva retorna ao Flu em busca de títulos: 'Volto para ser campeão'

Um dos jogadores brasileiros mais consagrados no cenário internacional, o zagueiro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. E nessa volta às origens, o defensor mostrou que o seu retorno vai estar atrelado à novas conquistas. "Não volto para o Fluminense pensando em encerrar a carreira. Eu volto para conquistar títulos e ser campeão. Após isso, é inevitável a minha despedida."

Em entrevista ao site oficial do clube, Thiago Silva comentou sobre a opção de encerrar o ciclo na Europa para voltar a vestir a camisa do Fluminense. Nessa escolha valeu muito o apoio da esposa, que avalizou o retorno ao Rio de Janeiro.

"Com muita felicidade no coração, na cabeça, e na mente, por ter feito a escolha que pudesse me deixar mais feliz. A Isabelle (esposa) foi espetacular. Me perguntou se era o que eu queria e disse que viria junto", afirmou Thiago.

Questionado pelo fato de não ter antecipado o seu retorno no ano passado, quando o Fluminense conquistou a Libertadores, o jogador foi direto ao ponto. "Agora é o momento certo. Por isso que eu estou feliz."

Assim como Marcelo, que voltou ao clube carioca após uma longa temporada no Real Madrid, Thiago Silva espera trilhar o caminho do sucesso com conquistas e muita sintonia com a torcida. "Espero uma festa linda. Por tudo que eu vivi aqui fora, e voltar dessa maneira, com a galera gritando o meu nome. Isso ficou na minha cabeça."

Contemporâneo de Fernando Diniz como atleta em seus tempos de Fluminense, Thiago comentou sobre o fato de voltar a trabalhar com o ex-atacante. Dessa vez, no entanto, ele vai ter o ex-companheiro como chefe.

"Lembro muito. Dos jogos, dos treinos. Agregava demais. Tinha o drible curto e era muito habilidoso. Na última vez que fui ao Fluminense nos encontramos e foi muito bom. Agora ele sabe que estou de volta."

Thiago retorna ao Fluminense após 16 temporadas. Ídolo do Milan e do Chelsea, o jogador de 39 anos assinou contrato até junho do ano que vem e chega como a principal contratação da temporada.