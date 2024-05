Arthur Elias convoca Marta para amistosos diante da Jamaica: 'Conto com nossa Rainha'

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta sexta-feira, a convocação da seleção brasileira feminina para os dois amistosos diante da Jamaica, nesta reta final de preparação para os Jogos de Paris-2024. E a veterana atacante Marta foi a grande atração da relação de 26 atletas.

"Estou contando com a Marta e mais 25 jogadoras. Dispensa comentários sobre a qualidade e o que representa para o futebol mundial e para a seleção brasileira. Tem margem para evoluir até a apresentação para os treinos. Conto com a nossa Rainha", afirmou o treinador.

Questionado sobre as recentes declarações da atleta do Orlando Pride em relação ao fim de sua carreira, o treinador da seleção garantiu que a veterana estrela está focada em fazer um grande papel em Paris.

"Está muito centrada. Obviamente, quando encerrar o ciclo, vai ser feito o melhor para ela. Mas esse não é o momento. A Marta quer fazer uma campanha excelente atrás de um título que ainda não temos (a medalha de ouro). A declaração (de encerrar a carreira) é para ir preparando as pessoas", afirmou o treinador que chamou também a atacante Cristiane, outra veterana da lista.

Ao falar sobre a Olimpíada, Arthur Elias disse que não pretende queimar etapas. O foco, por enquanto, vai ser esse período de treinamento e o desempenho do grupo nos amistosos com a Jamaica.

"Consegui dar oportunidades para muitas jogadoras. A Bianca merecia essa chance. Apresentou uma grande evolução. Com a sequência de treinos, teremos riscos calculados para correr. Para isso, precisamos acostumar a seleção a jogar de forma mais encorajada, correndo mais riscos, criando mais chances. A Jamaica tem feito bons jogos e vai nos apresentar dificuldades que serão importantes para essa preparação", comentou

Por fim. Elias disse que o grupo não está fechado "Estamos perto da Olimpíada, mas ainda temos tempo e coisas vão acontecer. A Debinha não está na lista, mas vem se recuperando de contusão. Não tem nada fechado em relação a nomes. Evidente que a maioria dos nomes estão nessa lista. Mas não tem grupo fechado."

Com a definição das convocadas, ele vai preparar a seleção feminina para os confrontos que vão ser realizados nas Datas Fifas dos dias 1º e 4 de junho, no Recife e em Salvador.

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em setembro de 2023, o treinador dirigiu a equipe em 13 partidas, com nove vitórias e quatro derrotas. O time brasileiro balançou as redes adversárias 26 vezes e sofreu 11 gols.

Além disso, em março deste ano, Arthur Elias levou a equipe nacional ao vice-campeonato da Copa Ouro da Concacaf e obteve também a terceira colocação no Torneio Shebelieves, em abril.

Em Paris-2024, o Brasil está no Grupo C da fase de classificação ao lado de duas campeãs mundiais: Japão e Espanha. A Nigéria completa a chave. A estreia vai ser contra as africanas, no dia 25 de julho. Três dias depois, o desafio é diante do Japão. No dia 31, a equipe nacional enfrenta a Espanha.

Confira a lista de convocadas jogadoras convocadas da seleção brasileira feminina

Goleiras - Lorena (Grêmio), Tainá (América-MG), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras)

Laterais - Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians)

Zagueiras - Antônia (Levante), Rafaelle (Orlando Pride), Tarciane (Houston Dallas), Thais (Tenerife)

Meio-campistas - Ana Vitória (Atlético de Madrid), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária), Yayá (Corinthians)

Atacantes - Adriana (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Kansas City), Byanca Brasil (Cruzeiro), Cristiane (Flamengo), Gabi Nunes (Levante), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmilla (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Priscila (Internacional).