Ponte Preta viaja com desfalques, mas tem volta de zagueiro para jogo da Série B

A Ponte Preta viajou na noite de quinta-feira para Ponta Grossa (PR), onde enfrenta o Operário pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico João Brigatti não poderá contar com o atacante Jeh, mas ganhou o retorno do zagueiro Joílson.

Jeh se recupera de dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico, sem previsão de retorno. O zagueiro Joílson viveu o mesmo problema, mas foi relacionado e deve iniciar a partida no banco de reservas.

Já o volante Ramon Carvalho, que entrou durante o último jogo, na vitória por 3 a 0 diante do Amazonas, foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento da filha. Gabriel Novaes também passou por acompanhamento médico nesta semana por conta de um incômodo no tornozelo. Entretanto, está recuperado e será titular no ataque.

Com isso, a Ponte Preta deve entrar com: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luis Haquin, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis; Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Régis.

Com a primeira vitória, a Ponte Preta chegou a quatro pontos e ocupa o nono lugar da tabela. O jogo diante do Operário, pela quarta rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).