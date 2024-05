Isaquias Queiroz se destaca na Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade e vai à final do C1 500

De volta às competições internacionais após quase um ano - não disputou o Pan-Americano para se dedicar à família - Isaquias Queiroz começou muito bem sua participação na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, disputada em Szeged, na Hungria, ao se garantir na final do C1 500 deste sábado - prova que não estará em Paris-2024 - ganhando suas duas baterias e com a melhor marca do dia.

Nas semifinais, o quatro vezes campeão no mundo na modalidade melhorou o tempo das eliminatórias e voltou a vencer, desta vez com 1min50s91, demonstrando que já está muito forte fisicamente. Na final deste sábado, às 9h44 (de Brasília), o canoísta baiano terá como principal oponente, o ucraniano naturalizado moldávio Serghei Tarnovschi.

Isaquias Queiroz demonstrou que vai chegar forte para a defesa do título em Paris-2024 no C1 1000. Mesmo que a prova desta sexta-feira não esteja no cardápio, ele abriu o dia com uma eliminatória em altíssimo nível no C1 500, superando o segundo colocado da bateria em quase cinco segundos.

Com início bem forte, Isaquias se garantiu na semifinal com vitória com 1min52s93. Fez quase cinco segundos sobre o segundo colocado, mesmo dando uma relaxada no fim. Gabriel Assunção também venceu sua bateria das eliminatórias, ainda mais rápido que o compatriota, ao fechar em 1min51s97. Mas não repetiu o desempenho e acabou caindo com o quarto lugar na semifinal (1min53s66).

Isaquias está encarando a Copa do Mundo como a preparação final para chegar forte em Paris-2024. Ele afirmou em vídeo na Confederação Brasileira de Canoagem(CBCa), antes da competição, que seria um teste definitivo para suas reais chances na olimpíada. E definiu a participação na Hungria como um "aquecimento."