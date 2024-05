Carille cobra foco do Santos e confia em planejamento diante do Amazonas: 'Temos de jogar bem'

Seriedade. Esse tom da entrevista do técnico Fábio Carille em entrevista coletiva concedida em Manaus sobre a partida deste sábado, diante do Amazonas. Apesar da boa fase e da liderança na Série B do Brasileiro, o treinador sabe que vai enfrentar dificuldades.

"Somos os favoritos sim. Mas temos de trabalhar muito. Ainda estamos em início de trabalho e muita coisa precisa ser feita. Temos de pensar em jogar bem. Esse é o primeiro passo", afirmou o técnico santista.

Diante de um campeonato bastante competitivo, o treinador santista disse que a receita para continuar seguindo o caminho das vitórias e trabalhar e buscar variações táticas para surpreender os adversários.

"Se você perceber estou sempre buscando alternâncias na forma de jogar. Elas estão acontecendo. Têm partidas que usamos uma saída em três com o lateral, em outros jogos trazemos um volante para fazer a saída. Isso mexe com a movimentação dos jogadores de frente. O início de jogo é uma ideia: uma linha de quatro, com três no meio e três atacantes, mas tudo muda de acordo com o adversário", afirmou.

Com três vitórias em três rodadas, o Santos entra em campo atrás de mais um triunfo para seguir como líder da Série B. O Amazonas vive uma situação completamente diferente. A equipe da região Norte tem apenas um ponto somado e vem de derrota de 3 a 0 para a Ponte Preta.