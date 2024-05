Kayky Mota ganha os 100m borboleta e é o 7º classificado para defender o Brasil em Paris-2024

Kayky Mota é o sétimo nadador brasileiro a se garantir nos Jogos de Paris-2024. A vaga veio com a vitória na final dos 100m borboleta nesta sexta-feira, na Seletiva Olímpica disputada na sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O nadador já havia obtido o índice no Mundial de Fukuoka, em 2023, e confirmou a classificação com a medalha de ouro.

Com a conquista desta sexta-feira, Kayky Mota se junta a Maria Fernanda Costa, a Mafe, Gabrielle Roncatto, Beatriz Dizotti, Guilherme Costa, o Cachorrão, Guilherme Caribé e Nicolas Albiero.

Kayky disputou a quarta decisão da noite e não podia ver dois compatriotas superá-lo na final, batendo a marca de 51s67. Mas o nadador do Pinheiros soube administrar a decisão e levou o ouro com 52s56, se beneficiando do índice garantido no Mundial. Vinicius Lanza ficou em segundo com 52s63, levando a prata. O bronze ficou com Guilherme Rosolen, com 52s65.

"A gente sempre quer nadar um pouco mais rápido, mas hoje o momento é de muita felicidade. Estou realizando um sonho de criança, que é ser um nadador olímpico", celebrou Kayky, não se importando em não repetir o índice.

No começo da noite, sem índice, Gabrielle Roncatto confirmou o favoritismo nos 400m medley, levando o ouro com 4min47s32. A prata ficou com Nathalia Almeida (4min51s21) e o bronze acabou com Bruna Leme (4min51s47).

Logo depois, foi a vez de Nicolas Albiero conquistar seu segundo ouro da Seletiva. Nascido nos Estados Unidos, ele foi registrado e liberado para defender o País em Paris-2024 nos 200m borboleta. O nadador também subiu no topo do pódio nos 200m costas, ao vencer com 1min59s26, diante de 2min00s69 de Samuel Lopes e 2min01s32 de Leonardo de Deus. OL índice nesta prova era de 1min57s50.

Com Maria Luiza Pessanha e Maria Fernanda Costa disputando lado a lado a final dos 200m borboleta, melhor para Malu, com 2min12s50, diante de 2min12s59 de Mafe. Beatriz Dizotti levou o bronze com 2min14s20.

No fechamento do dia, com tempos bem distantes do índice olímpico e com marcas piores que das eliminatórias, ouro para Alexia Assunção nos 200m costas, com 2min15s48, seguida por Fernanda de Goejl (2min16s20) e Maria Luiza Pessanha (2min16s56).

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (17)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Lançamento do disco

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Mista (2)

Marcha atlética - revezamento

BADMINTON (2)

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (5)

Feminino

K1

C1

Cross

Masculino

K1

Cross

CANOAGEM VELOCIDADE (6)

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (1)

Feminino

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (17)*

Feminino

Maria Fernanda Costa - 200m livre

Maria Fernanda Costa e Gabriele Roncatto - 400m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini - 100m livre

Kayky Mota - 100m borboleta

Guilherme Costa - 200m livre

Nick Albiero - 200m borboleta

Guilherme Costa - 400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (4)

Feminino

Caroline Gomes (até 67kg)

Maria Clara Pacheco (até 57kg)

Masculino

Edival Pontes, o Netinho (até 68kg)

Guilherme Marques (até 80kg)

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (12)

Feminino

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

Gabriela Kidd - Ilca6

Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo - Formula Kite

Matheus Isaac - IQFoil

Misto

Marina Ardnt e João Bulhões - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

Marco Grael e Gabriel Simões - 49er

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (8)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur

WRESTLING

Giullia Penalber - categoria 57 kg

*Os índices obtidos na natação estão sendo confirmados na seletiva olímpica nacional.