Ceará supera Novorizontino, desencanta na Série B e volta a vencer como visitante após 11 meses

Enfim, o jejum do Ceará como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Fora de casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o time nordestino derrotou o Novorizontino por 3 a 0, nesta sexta-feira, pela quarta rodada. Também foi a primeira vitória do Ceará dentro da competição.

A última vitória fora dos seus domínios havia ocorrido há mais de 11 meses, no dia 6 de junho de 2023. Na ocasião, vencera o Atlético-GO por 3 a 0, em Goiânia (GO). Com os três pontos, o Ceará afastou a crise que vinha se instalando no clube. Agora soma cinco pontos e aparece em nono lugar. Foi a segunda derrota do Novorizontino, que ficou estacionado com seis pontos, em sétimo lugar.

Mesmo fora de casa, o Ceará foi quem começou atacando. Sabendo neutralizar as jogadas pelo chão do Novorizontino, o time nordestino levava a melhor no jogo aéreo e abriu o placar cedo, com 10 minutos. Guilherme Castilho cobrou a falta na área, a bola ficou viva na área e sobrou para Recalde mandar para as redes.

Atrás do marcador, os donos da casa tentaram subir as linhas, mas seguiu preso na marcação adversária. Nem mesmo a bola longa dava resultado. Quando encontrou espaço para finalizar, Paulo Vitor, duas vezes, errou o alvo. Na reta final, na base da pressão, Paulo Vitor cabeceou e Richard fez grande defesa.

O Novorizontino voltou do intervalo disposto a buscar o empate. Rodolfo recebeu em velocidade, mas chutou em cima do goleiro. Na sequência, Renato cabeceou na trave. O Ceará não se intimidou com a pressão inicial. No contra-ataque, Matheus Bahia cruzou rasteiro e Barceló, com estilo, completou para as redes de letra, ampliando o placar, aos 12.

O gol esfriou a reação dos donos da casa. Nem mesmo as substituições mudaram o panorama do time na partida, que seguiu sem criatividade para escapar da marcação. Por sua vez, o Ceará ficou tranquilo em campo, até aos 36, quando Lourenço matou o contra-ataque e acabou expulso. Com um a mais, o Novorizontino foi para cima e Lucca mandou no travessão. Porém, em novo contra-ataque, Lucas Mugni recebeu de Pulga e sacramentou a vitória, aos 41.

Na próxima rodada, o Novorizontino visita o Vila Nova, na terça-feira, às 19 horas, em Goiânia (GO). Já o Ceará atua na quarta-feira, às 21h30, contra o Amazonas, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 3 CEARÁ

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Patrick (Fabrício Daniel) e Renato Palm; Rodrigo Soares, Geovane (Eduardo), Marlon e Danilo Barcelos (Reverson); Waguininho (Lucca), Rodolfo (Neto Pessoa) e Paulo Vitor. Técnico: Eduardo Baptista.

CEARÁ - Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes (Jonathan), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Lourenço), Recalde (Lucas Mugni) e Guilherme Castilho (Jean Irmer); Barceló (Aylon) e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Recalde, aos 10 minutos do primeiro tempo. Barceló, aos 12, e Lucas Mugni, aos 41 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Lucca e Fabrício Daniel (Novorizontino); Jean Irmer, Ramon Menezes, Recalde e Guilherme Castilho (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Lourenço (Ceará).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 23.525,00.

PÚBLICO - 1.962 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).