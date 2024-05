Manchester City goleia o Fulham, dorme líder e coloca pressão no Arsenal no Campeonato Inglês

Atual tricampeão do Campeonato Inglês, o Manchester City goleou o Fulham neste sábado por 4 a 0, assumiu a liderança da tabela com 85 pontos e colocou enorme pressão no Arsenal, que tem 83 e disputa neste domingo o clássico com o Manchester United, em Old Trafford.

Com um desempenho avassalador nesta reta final do campeonato, o City conquistou a 16ª vitória consecutiva sobre o Fulham, na maior sequência de triunfos entre equipes da elite inglesa. Invicto há 21 jogos no Inglês, o time o técnico Pep Guardiola conseguiu sua sétima vitória seguida, sendo a sexta com quatro ou mais gols.

Apesar de jogar em Craven Cottage, o Fulham foi amplamente dominado pelo líder do campeonato. O único chute ao gol do time da casa aconteceu somente aos 12 minutos do segundo tempo, quando o atacante brasileiro Rodrigo Muniz, dentro da área, tentou de letra. A bola foi para o canto direito de Ederson, mas saiu fraca e o goleiro da seleção brasileira fez a defesa com tranquilidade.

Os gols do Manchester City, que finalizou 16 vezes, foram de Gvardiol (dois), Phil Foden e Julian Alvarez(pênalti), já nos acréscimos. No meio do segundo tempo, já com 3 a 0 no placar e a vitória praticamente assegurada, Guardiola começou a tirar alguns de seus principais jogadores e saíram De Bruyne, Haaland. Kovacic e Foden. Autor do quarto gol, Alvarez substituiu Haaaland.

Com o ataque fulminante nos últimos jogos, o Manchester City também conseguiu diminuir a vantagem do Arsenal no saldo de gols, critério de desempate, para 2 (60 a 58). O City volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Tottenham, em partida atrasada. A partida pode até mesmo valer o título para o time de Guardiola. Em caso de derrota do Arsenal diante do United neste domingo, o triunfo diante do Tottenham garante o quarto título seguido do Manchester City.

Na última rodada do Inglês, no domingo (19), o City recebe o West Ham, nono colocado do campeonato, enquanto o Arsenal também joga em casa, contra o Everto 15º da tabela. Após conquistar a tríplice coroa na temporada passada, o Manchester City perdeu a chance de repetir o feito ao ser eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Agora, além da liderança do Inglês, o time está na final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United no dia 25 de maio, no estádio de Wembley, em Londres.