Bia Haddad cai diante de Madison Keys, 16ª do mundo, no WTA 1000 de Roma

Bia Haddad, 13ª do ranking mundial, foi eliminada neste sábado na terceira rodada do WTA 1000 de Roma. A tenista brasileira foi derrotada por Madison Keys, 16ª do mundo, que marcou 6/4, 4/6 e 6/3 em duas horas e 30 minutos de jogo.

A partida foi equilibrada, com várias quebras de lado a lado, mas no set decisivo a tenista dos Estados Unidos errou menos, vencendo os pontos decisivos e ficou com a vitória no segundo encontro entre elas. A brasileira havia vencido o único confronto anterior. No ano passado, na estreia do WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China, Bia Haddad marcou duplo 6/4. Na sequência, ela conquistou o título do torneio, o mais importante de sua carreira.

Bia Haddad chegou a abrir 2 games a 0 e tinha o saque no começo do jogo, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Após vencer o segundo set e empatar a partida, a brasileira confirmou as duas chances de quebrar o serviço rival no set decisivo, mas não conseguiu impedir que Madison Keys convertesse os quatro break points conquistados na parcial.

DECACAMPEÃO, NADAL SE DESPEDE

Dez vezes campeão em Roma, o espanhol Rafael Nadal foi eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz por 6/1 e 6/3 neste sábado pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma. "Fui capaz de superar momentos duros jogando em Roma, especialmente nos últimos 8 anos quando cheguei com algumas dúvidas e comecei a jogar bem aqui", disse o tenista de 37 anos.

O brasileiro Thiago Wild, 61º do mundo, foi derrotado pelo argentino Tomas Martin Etcheverry, 28º do mundo, por 6/3 e 7/5 neste sábado. No primeiro confronto entre os dois tenistas de 25 anos, o argentino teve um aproveitamento melhor nos pontos disputados com o segundo serviço (82% contra 52% do brasileiro). Etcheverry acertou um pouco menos de bolas vencedoras (17 de Wild contra 14), mas cometeu bem menos erros não forçados (8 contra 22 do rival).

Com a eliminação de Wild, o único brasileiro na chave individual é Thiago Monteiro, 106º do ranking, que passou pelo qualificatório e enfrenta na terceira rodada o sérvio Miomir Kecmanovic, 58º do ranking, neste domingo.

Wild continua na disputa da chave de duplas em Roma. Ele e o argentino Sebastien Baez estão nas oitavas de final e enfrentam a dupla cabeça de chave número 7, formada pelo holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic.

Rafael Matos, ao lado do argentino Andres Molteni, venceu neste sábado a dupla formada pelo francês Adrian Mannarino e o espanhol Pedro Martinez por 6/3 e 6/0 pela primeira rodada. Matos é o segundo brasileiro mais bem colocado no ranking de duplas, ocupando a 43ª posição.

O melhor brasileiro desta lista, Marcelo Melo, 37º, foi eliminado neste sábado. Ao lado do alemão Alexander Zverev, quinto do ranking de simples, ele foi derrotado por Alexander Bublik, do Cazaquistão, e Ben Shelton, do EUA, por 2/6, 6/3 e 10/7 pelas oitavas de final. Em seu próximo torneio, em Genebra, na Suíça, a partir do dia 19, Melo faz parceria com Matos.