Sport goleia Brusque, mantém os 100% e assume a liderança isolada da Série B

O Sport é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada, o time pernambucano goleou por 4 a 1 o Brusque, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Com o resultado, o Sport chegou a 12 pontos, manteve os 100% de aproveitamento e com o tropeço do Santos diante do Amazonas (1 a 1), assumiu a liderança isolada. Do outro lado, o Brusque estacionou em três e caiu para a 15.ª colocação.

Os principais destaques da partida foram atacantes que saíram do banco. Tití Ortíz entrou na segunda etapa, e não demorou para mostrar seu valor. Em apenas dois toques, fez o segundo gol do Sport e ainda deu a assistência para Chrystian Barletta, o outro destaque, marcar o terceiro. O ex-atleta do Corinthians ainda marcou mais um.

Buscando se manter no topo da tabela, o Sport adotou uma postura mais ofensiva desde o apito inicial. Logo aos cinco minutos, Fabricio Domínguez recebeu bom passe de Pedro Lima e chutou forte, para uma grande defesa de Matheus Nogueira. Aos 22, o goleiro do Brusque salvou mais uma, em quando ficou cara a cara com Romarinho.

A estratégia pernambucana surtiu efeito. Aos 40, Felipinho foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Gustavo Coutinho foi para a cobrança e não desperdiçou, levando o Sport em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, quem quase voltou a balançar as redes foi o Brusque. Aos nove, a equipe catarinense chegou com Otávio, que deu um belo chute, mas parou no goleiro Caíque França. Entretanto, em seu segundo toque na bola, Tití Ortíz aumentou a vantagem dos mandantes. Aos 17, o atacante aproveitou sobra de Gustavo Coutinho e mandou no canto, fazendo o segundo gol do Sport. E ainda deu tempo para mais um. Aos 28, Tití Ortiz cobrou escanteio na cabeça de Chystian Barleta, que marcou o terceiro gol do time da casa.

Aos 35, o Brusque conseguiu descontar com Keké, também de cabeça, mas não mostrou objetividade suficiente para buscar o empate. Aos 42, Rosales cruzou na medida para Barletta, que fez seu segundo gol e fechou o placar em 4 a 1 para o Sport.

Ambos os times voltam a campo para a disputa da quinta rodada da Série B na próxima quarta-feira (15), às 19h. No estádio Novelli Júnior, o Sport encara o lanterna Ituano, enquanto o Brusque volta ao Gigantão das Avenidas para enfrentar o Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 1 BRUSQUE

SPORT - Caíque França; Pedro Lima (Rosales), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz (Tití Ortíz); Lucas Lima (Chrystian Barletta), Gustavo Coutinho e Romarinho (Vinícius Faria). Técnico: Mariano Soso.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Ianson, Salustiano e Marcelo; Rodolfo Potiguar, Dionísio (Paulinho Moccelin) e Serrato; Diego Tavares (Jhemerson), Osman (Guilherme Queiroz) e Olávio (Keké). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Tití Ortiz, aos 17, Chrystian Barletta, aos 28, Keké, aos 35, e Chrystian Barletta, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Lima, Tití Ortíz, Felipe (Sport); Rodolfo Potiguar, Ronei (Brusque).

CARTÃO VERMELHO - Keké (Brusque).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 429.755,00.

PÚBLICO - 25.705 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).