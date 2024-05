CBDA define seleção brasileira de natação e vai contar com 18 atletas para Paris-2024

O Brasil já tem a sua seleção formada para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Equipe foi definida na Seletiva Olímpica (Troféu Brasil de Natação) que terminou neste sábado, no Rio de Janeiro. A delegação vai contar com 18 atletas. Os nomes foram anunciados na noite deste sábado.

Na lista de convocados, 11 dos competidores que estiveram em Toquio-2021 vão estar presentes novamente em Paris. Na lista atual, o Brasil vai contar com os novatos Maria Fernanda Costa, Guilherme Caribpe, Kayky Mota, Nicolas Albiero, Maria Paua Heitmann, Eduardo Moraes e Giovana Reis.

A Seletiva Olímpica de Natação foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, da Comissão de Desportos da Aeronáutica e do Comitê Brasileiros de Clubes.

Maria Fernanda Costa surge como um dos destaques do Brasil após sua participação no Campeonato Mundial de Doha. Na seletiva, ela saiu premiada com o troféu de melhor índice técnico e mais eficiente da competição. A lista inclui ainda atletas como Guilherme Costa, um dos cotados à medalha olímpica.

Classificados para Paris-2024

Guilherme Costa

Maria Fernanda Costa

Gabrielle Roncatto

Beatriz Dizotti

Guilherme Caribé

Kayky Mota

Nicolas Albiero

Stephanie Balduccini

Maria Paula Heitmann

Marcelo Chierighini

Gabriel Santos

Breno Correia

Murilo Sartori

Fernando Scheffer

Eduardo Moraes

Ana Carolina Vieira

Giovana Reis

Guilherme Basseto