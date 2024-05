Piquerez pede cuidado diante do Athletico após goleada na Libertadores: 'Viramos a chave'

Palmeiras e Athletico entram em campo neste domingo, na Arena Barueri, em São Paulo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Após a goleada sobre o Liverpool e a vaga encaminhada na Libertadores, Piquerez disse que o clube precisa concentrar as atenções no Campeonato Brasileiro. "Precisamos ganhar para somar pontos e escalar a tabela".

De acordo com o lateral, a equipe paranaense já mostrou suas qualidades e vem provando estar num bom momento. Mas para este domingo, ele acredita que o fato de o Palmeiras atuar como mandante pode ser um ponto positivo. "Eles estão muito bem, mas o jogo vai ser na Arena Barueri. Esperamos que o estádio esteja lotado", afirmou o atleta.

Adaptado ao clube, Piquerez está a uma partida de alcançar a 3ª posição entre os laterais-esquerdos com mais jogos pelo Palmeiras em Brasileiro (soma 71, ao lado de Victor Luis e um atrás de Leandro). Feliz pela marca, o uruguaio festejou o bom momento na carreira.

"Ser o lateral-esquerdo com mais jogos na Libertadores pelo Palmeiras, além de outras marcas, é algo muito legal. Vou continuar trabalhando para seguir somando joos e batendo recordes em busca de títulos".

Com o objetivo de brigar pela primeira posição no torneio nacional, a equipe paulista trabalha para recuperar os pontos perdidos nas primeiras rodadas. E para isso, a equipe foi a campo sob o comando de Abel Ferreira.

O treinador português comandou trabalhos táticos e técnicos (principalmente aprimoramento de jogadas específicas, cruzamentos e finalizações), além de promover um treinamento recreativo.

Dudu e Bruno Rodrigues treinaram com o grupo, enquanto o meio-campista Aníbal Moreno, que sofreu um trauma ocular no último jogo - vitória de 5 a 0 sobre o Liverpool, pela Copa Libertadores -, realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.