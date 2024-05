Atlético de Madri marca no fim, vence Celta e se aproxima da Liga dos Campeões

Com um gol do argentino De Paul aos 39 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid venceu o Celta por 1 a 0 neste domingo, no Metropolitano, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Madri se consolida na quarta colocação, com 70 pontos, oito a mais do que o Athletic Bilbao.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o time de Bilbao precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços do Atlético de Madrid para conquistar a quarta e última vaga da Espanha na principal competição interclubes do mundo.

Em seu estádio e contra um time que ainda está lutando contra a ameaça de rebaixamento, o Atlético buscou a vitória desde o início da partida, mas era muito pouco efetivo. No total, o time comandado pelo técnico Diego Simeone terminou com 14 finalizações, sendo oito em direção ao gol. Já o Celta, que está na 16ª colocação e tem 34 pontos, cinco a mais do que o Cádiz, primeiro time na zona da degola, conseguiu apenas 5 finalizações, duas certas.

De Paul, que entrou no início do segundo tempo no lugar de Savic, marcou seu terceiro gol no Espanhol. Após rebote de um escanteio do lado direito, a bola sobrou para o argentino, posicionado na entrada da área pela esquerda. Ele matou a bola no peito e chutou de direita, sem deixar a bola cair. A finalização foi perfeita e a bola foi no ângulo direito do goleiro Guaita. Um golaço.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid vai ao Coliseum Alfonso Perez enfrentar o Getafe na quarta-feira. O Getafe é o 10º colocado, com 43 pontos. No mesmo dia, o Athletic de Bilbao enfrenta o Celta.