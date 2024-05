Corinthians volta aos treinos e técnico mira reação na Sul-Americana: 'Preparados para ganhar'

A derrota do Corinthians para o Flamengo já faz parte do passado. Pensando em recuperar o ânimo de seus jogadores para o duelo desta terça-feira, diante do Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, o treinador pediu uma mudança de foco para conseguir a vitória.

"Nós queremos estar preparados para ganhar. Os jogadores deram tudo para ganhar os três pontos (no Rio). Temos que trabalhar jogo a jogo e vamos atrás da melhor estratégia para conseguir nossos objetivos", comentou o treinador.

O Corinthians se reapresentou na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, e o treinador dividiu o elenco em dois grupos: os que atuaram na maior parte do jogo fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os outros atletas treinaram normalmente.

Oliveira promoveu uma atividade em espaço reduzido a fim de aprimorar o passe e também simular um esquema de pressão sobre o adversário. Na movimentação, ele aproveitou para fazer ajustes na equipe.

O Corinthians entra em campo novamente nesta terça-feira e muda o seu foco para a Copa Sul-Americana. A partida com os argentinos vale pela quinta rodada do torneio. Segundo colocado no Grupo, a equipe paulista tem sete pontos, um a menos que o líder Racing, do Uruguai.

O treinador português já classificou a partida como uma decisão e quer aproveitar o fato de atuar em casa para conseguir o triunfo. "Teremos um jogo importante e que vai ser uma final e vamos trabalhar para obter os resultados", comentou.