Trio vira preocupação no Guarani para duelo com o Coritiba na Série B

Sem muito tempo para preparação, o Guarani já se concentra para enfrentar o Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Júnior Rocha tem três novas preocupações com jogadores que precisaram ser substituídos na última rodada.

No sábado, o Guarani venceu o Botafogo por 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o meia Luan Dias e o atacante Caio Dantas foram substituídos por lesão. Luan sofreu um pisão e deu lugar a Chay, enquanto Caio sentiu a coxa e saiu para a entrada de Luccas Paraizo, autor de um dos gols.

Já no final da partida, o volante Camacho precisou deixar a partida por conta de dores na região cervical. Kayque e Lucas Araújo são opções no setor para substituí-lo

Júnior Rocha reforçou a confiança no elenco caso o trio seja desfalque. "Claro que é uma situação clínica que não é legal, mas a gente confia muito no nosso grupo. Vamos esperar os resultados dos exames para definir qual será o time. Eu confio muito na força do elenco e garanto que vamos suprir muito bem em caso de ausência."

Uma possível escalação do Guarani conta com Vladimir; Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Lucas Araújo e Chay; João Victor, Luccas Paraizo e Airton.

Após a vitória, o Guarani chegou a três pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O jogo diante do Coritiba, pela quinta rodada, será realizado nesta terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).