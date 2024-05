Vídeo: Técnico do sub-15 de vôlei do Vasco é demitido após agredir jogadora

No último sábado (11), em jogo do time feminino sub-15 do Vasco contra o Vôlei Barra, o treinador cruzmaltino, André Gava, agrediu uma das atletas do própria equipe. Assim que notou a atitude violenta, o árbitro expulsou o técnico, que ainda ponderou por alguns minutos antes de sair da quadra. Logo depois da partida, ele foi desligado pelo clube. O Vasco vencia o Vôlei Barra por 17 a 14, no primeiro set, quando a jogadora número 4, que voltava para a quadra após uma substituição, recebeu um empurrão de André. A equipe ficou sem treinador e o jogo foi encerrado. Assista!

