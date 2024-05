Vila Nova defende posto no G-4 da Série B e Coritiba quer consolidar reação

Integrante do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira para a abertura da sexta rodada diante do CRB. Novorizontino e Coritiba, que possuem campanhas semelhantes, também entram em campo.

Vindo de vitória contra o Novorizontino, por 2 a 1, o Vila Nova chegou a nove pontos, em quarto lugar. Às 19h, estará no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para enfrentar o CRB, que perdeu para o Avaí pelo mesmo placar e aparece em 13º lugar.

Dentro de casa, o CRB soma dois jogos e está invicto. Empatou sem gols com o Amazonas e venceu a Chapecoense por 2 a 0. Já o Vila Nova, como visitante, ainda não pontuou: perdeu para Sport, por 2 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Mais tarde, às 21h30, Novorizontino e Coritiba duelam no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Com a derrota para o Vila Nova, o time paulista segue com seis pontos, em 12º. Já o Coritiba superou o Guarani por 1 a 0 e soma sete pontos, em décimo.

Em casa, o Novorizontino tem 50% de aproveitamento. Venceu o CRB por 2 a 1, mas perdeu para o Ceará por 3 a 0. Fora de casa, o Coritiba ainda busca a primeira vitória, já que empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta e perdeu para o Avaí por 1 a 0.

Confira os jogos da 6ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

CRB x Vila Nova

21h30

Novorizontino x Coritiba

SÁBADO

15h30

Sport x Avaí

17h30

Amazonas x Paysandu

18h

Goiás x Botafogo

DOMINGO

11h

Santos x Brusque

16h

Chapecoense x Ponte Preta

Mirassol x Ituano

Operário x Ceará

SEGUNDA-FEIRA

21h

Guarani x América-MG